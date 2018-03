Margareten: Werke von "emo" bis Donnerstag zu sehen

Wien (OTS) - Die Malereien-Schau "Spuren der Toscana und des Friaul im Bild" im Bezirksmuseum Margareten (5., Schönbrunner Straße 54) geht zu Ende: Nur noch am Mittwoch, 25. September, sowie am Donnerstag, 26. September, sind die ausdrucksstarken abstrahierten Aquarelle von Erwin Moser ("emo") zu betrachten. Neben diesen attraktiven Arbeiten legt der Künstler treffliche Rohrfeder-Werke vor. Einfühlsam bringt "emo" bei allen Motiven aus der Fremde allein die wesentlichen Elemente zum Vorschein. Der Künstler mit Universitätsabschluss verdient sein Brot als Lehrbeauftragter für Mediendesign und hat parallel dazu Erfolg als selbstständiger Kunstmaler und Grafiker. Vom Geldinstitut in Wien bis zur Burg in Niederösterreich waren die formidablen Bilder von "emo" in der Vergangenheit an verschiedensten Orten zu bewundern. Freunde der Malkunst erreichen den Kreativen via E-Mail: artemo @ aon.at. Die Bilder-Ausstellung im Bezirksmuseum Margareten ist am Mittwoch und am Donnerstag jeweils von 16.00 bis 19.00 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Zuschriften an das Museum per E-Mail:

bm1050@bezirksmuseum.at.

