Josefstadt: Jubiläumsschau "Vienna's English Theatre"

Bis 4/2014: Rückblick auf 50 erfolgreiche Theaterjahre

Wien (OTS) - 1963 riefen die amerikanische Schauspielerin Ruth Brinkmann und der österreichische Regisseur Franz Schafranek die Bühne "Vienna's English Theatre" ins Leben. Seit 1974 hat das Theater seinen Sitz in der Josefsgasse 12 im 8. Bezirk und wird seit 1997 von der Tochter des Gründers, Julia Schafranek, geleitet. Im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) ist anlässlich des 50 Jahre-Jubiläums ein interessanter Rückblick auf die Erfolgsgeschichte des beliebten Fremdsprachentheaters zu sehen. Von Mittwoch, 25. September 2013, bis Mittwoch, 30. April 2014, werden Fotografien, Plakate, Kostüme, Requisiten, Rezensionen, Korrespondenzen, Bühnenbild-Modelle, Skizzen und andere Exponate gezeigt. Zu besichtigen sind die Erinnerungen an Auftritte von Stars wie Joan Fontaine, Anthony Quinn, Horst Buchholz, Leslie Nielsen, Linda Gray, Larry Hagman oder Peter Wyngarde jeweils am Mittwoch (18.00 bis 20.00 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr). Der Eintritt ist kostenlos. Auskünfte: Telefon 403 64 15 (mitunter Anrufbeantworter).

Prominenz in der Josefsgasse: Von Belmondo bis Girardot

Persönlichkeiten wie Gracia Patricia von Monaco, Arthur Miller und Tennessee Williams kamen gerne in das Privattheater in der Josefstadt. Neben den englischsprachigen Aufführungen wird in der Josefsgasse 12 erstklassiges Theater in französischer und italienischer Sprache gemacht (seit 1978: "Theatre Francais de Vienne", seit 1985: "Teatro Italiano di Vienna"). Dafür konnte die Direktion prominente Mimen wie Jean-Paul Belmondo, Jeanne Moreau, Jean Marais, Annie Girardot oder Vittorio Gassman gewinnen. All dies und noch viel mehr erfahren Besucher der Schau "50 Jahre Vienna's English Theatre". Fragen zu dieser Ausstellung beantwortet die ehrenamtlich arbeitende Leiterin des Josefstädter Bezirksmuseums, Maria Ettl, gerne per E-Mail: bm1080 @ bezirksmuseum.at.

