AssCompact Awards: Zurich in allen nominierten Kategorien top-platziert

- Platz 1 für die fondsgebundene Lebensversicherung - Top-Platzierungen für Kfz, Haushalt/Eigenheim, Klassische Leben sowie bester Service für Vermittler

Wien (OTS) - Vor wenigen Tagen wurden die AssCompact Awards 2013 im Rahmen des AssCompact Trendtags verliehen. Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich) wurde in allen nominierten Kategorien ausgezeichnet und schreibt damit ihre Erfolgsgeschichte kontinuierlich weiter. Knapp 1.300 MaklerInnnen wurden im Vorfeld zu ihrer Meinung befragt und stellen Zurich ein hervorragendes Zeugnis aus: die fondsgebundene Lebensversicherung landete auf Platz 1, weitere Top-Platzierungen gab es in den Kategorien Kfz-, Haushalt/Eigenheim- und klassische Lebensversicherung. Auch in der Sonderkategorie "Bester Service für Vermittler" war Zurich ganz vorne mit dabei.

Diese Auszeichnungen schließen nahtlos an den Erfolg bei der Verleihung der Assekuranz Awards Austria Ende Juni an: Dort erhielt Zurich Auszeichnungen für die Haushalt/Eigenheim-, Kfz-, Rechtsschutz- sowie die Gewerbe-Versicherung und war damit in 5 von 6 Kategorien top-platziert.

Gerhard Matschnig, Vorsitzender des Vorstandes, freut sich über die Kontinuität, mit der Zurich ausgezeichnet wird: "Wir sind unglaublich stolz, diese AssCompact-Awards erhalten zu haben und bedanken uns bei allen Maklerinnen und Maklern, die uns damit ihr Vertrauen ausdrücken. Die Ergebnisse bestätigen einmal mehr, dass wir unserem Anspruch, unseren Vertriebspartnern innovative Produkte und herausragende Services zu bieten, wieder einen Schritt näher gekommen sind. Wir optimieren unsere Dienstleistungen laufend und das direkte Feedback unserer Maklerpartner ist uns dabei besonders wichtig. Denn nur so können wir sicherstellen, dass unsere Leistungen auch dem tatsächlichen Bedarf entsprechen."

Große Freude herrschte auch über den 1. Platz für die fondsgebundene Lebensversicherung. Christine Theodorovics, Mitglied des Vorstandes und verantwortlich für den Bereich Lebensversicherungen, über Zurichs strategische Positionierung: "Wir haben den Anspruch, mit Innovationen Standards in der Branche zu setzen. Bei unserer fondsgebundenen Lösung "Zurich Prime Invest" erfolgt die Veranlagung kundenindividuell und auch die Höchststandsgarantie kann individuell aktiviert werden - eine Kombination, die es in Österreich nur bei Zurich gibt." Auch an die Services im Segment Leben werden hohe Ansprüche gestellt. "Seit einigen Monaten steht unseren Maklerpartnern die Online-Polizzierung über das Zurich Maklernetz auch für die gesamte Lebensproduktpalette zur Verfügung", ergänzt Christine Theodorovics.

Die fondsgebundene und die klassische Lebensversicherung sind nicht die einzigen Lebensversicherungsprodukte von Zurich, die heuer Awards erhielten. So wurde erst kürzlich auch Zurichs Berufsunfähigkeits-Vorsorge von Morgen&Morgen mit der Höchstnote von fünf Sternen ausgezeichnet.

Fotos von Gerhard Matschnig, Christine Theodorovics sowie von der Preisverleihung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.zurich.at/presse/presseaussendungen/24092013

Zurich Insurance Group (Zurich) ist ein führender Mehrspartenversicherer mit einem globalen Netzwerk von Tochtergesellschaften und Filialen in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten sowie in weiteren Märkten. Zurich bietet eine umfassende Palette von Schaden-und Lebensversicherungsprodukten und -dienstleistungen für Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Das Unternehmen beschäftigt rund 60.000 Mitarbeitende, die Dienstleistungen in mehr als 170 Ländern erbringen. Die Gruppe, vormals bekannt als Zurich Financial Services Group, hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft in Österreich gehört zur weltweit tätigen Zurich Insurance Group und beschäftigt etwa 1.200 MitarbeiterInnen. Die verrechneten direkten Bruttoprämieneinnahmen 2012 in der Schaden-Unfall-Versicherung betrugen 423,33 Mio. Euro, in der Lebensversicherung betrugen die verrechneten direkten Bruttoprämieneinnahmen 141,15 Mio. Euro. Zurich bietet innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen, Vorsorge und Risikoanalyse aus einer Hand. Individuelle Kundenorientierung und hohe Beratungsqualität stehen dabei an erster Stelle. Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft tritt in Österreich unter den Markennamen Zurich und Zurich Connect auf.

Rückfragen & Kontakt:

Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft

Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Karin Kafesie, karin.kafesie @ at.zurich.com

Telefon: (01) 501 25 -1456 Fax: -1681

www.zurich.at

www.maklernetz.at