Stronach/Lintl: Wien muss zur EcoCity werden!

Langfristig hilft nur eine umweltpositive Bilanz

Wien (OTS) - Das Team Stronach zeigt mit einem 60-seitigen Umweltprogramm, wie wichtig der urbane Raum in umweltpolitischen Fragen geworden ist. Ein "Team der besten Köpfe", bestehend aus Wissenschaftlern und Experten aus sechs verschiedenen Nationen und der Nobelpreisträgerin Betty Williams entwickelte auf Basis aktueller Erkenntnisse das Umweltprogramm.

Das Team Stronach Wien will zielorientiert die richtigen Schritte setzen, um zu einer sicheren und gesunden Zukunft beizutragen:

Angefangen beim Klimaschutz durch die Reduktion von Treibhausgasen wie CO2 über die Weiterentwicklung erneuerbarer und umweltfreundlicherer Energien bis hin zur Förderung von Innovationen bei Auto & Mobilität. Auch die Wertlegung auf Nachhaltigkeit bei Gebäuden, der Einsatz umweltschonender Technologien in allen wirtschaftsrelevanten Bereichen und der Aufbau eines gesunden Umweltbewusstseins von Kindheit an sind dabei thematische Schwerpunkte. "Wir wissen, dass jeder Schritt, den wir heute in die richtige Richtung gehen, den Weg in eine lebenswerte Zukunft ebnet. Die aktuelle Regierung ist mit ihrer Umweltpolitik nachweislich gescheitert, wie man am laufenden Anstieg der durch Industrie und Verkehr verursachten Emissionen sieht", betont Jessi Lintl, Landesparteiobfrau Team Stronach Wien. Mehr Innovationen bei Auto & Mobilität ist so ein Thema, dem Wien laut Team Stronach gewachsen sein müsse, wenn es nicht im Verkehrschaos untergehen und die Menschen mit Feinstaub noch weiter krank machen wolle.

Wien als EcoCity

Auch dem Schwerpunkt "Heiße Städte" müsse mehr Beachtung geschenkt werden. Der Beton, der sich durch die Sonneneinstrahlung aufheize, mache Wien im Hochsommer zu einer, gerade für ältere Menschen, gefährlichen Hitzeglocke. Dies seien nur zwei Beispiele, denen das Team Stronach Wien mit konkreten Lösungen ab sofort entgegenwirken könne: Energieeffiziente Gebäude, Feinstaubfilter und das Schaffen von mehr Grünflächen führen zu einer Verringerung der Umweltbelastung und steigern die Qualität von Luft und Umgebung.

Das Leben in Wien gesünder gestalten

"Wir setzen uns dafür ein, das Leben in der Stadt durch geeignete Maßnahmen gesünder zu gestalten. Damit sollen nicht nur Umweltaktivisten angesprochen werden, sondern ausnahmslos alle Bewohnerinnen und Bewohner Wiens. Denn Wien führt bei der Anzahl von Neuerkrankungen von Luftröhren, Bronchien und Lungen vor allen anderen Bundesländern. Diese Entwicklung ist erschreckend und allein schon bei dem Gedanken an unsere Kinder nicht hinnehmbar und zu verantworten", kritisiert Jessi Lintl die bisherige Vernachlässigung der Umweltthemen durch die Stadtregierung.

