PORR setzt Strategie des "Intelligenten Wachstums" auch in Polen um

Baukonzern akquiriert neue Hochbau-Großaufträge in Gdynia und Elblag

Wien (OTS) - Die PORR setzt ihre Strategie des "intelligenten Wachstums" in ihren Heimmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen und Tschechien weiter konsequent um. In Nordpolen konnte der Baukonzern nun zwei weitere Großprojekte im Hochbau akquirieren. Für die IKEA- Gruppe wird der Gebäudekomplex "Gdynia Waterfront" errichtet, für CBRE Global Investors das "Ogrody Shopping Center" in Elblag.

Das Projekt "Gdynia Waterfront" ist ein multifunktionaler Gebäudekomplex, der in attraktivster Lage in Gdynia entsteht. Auf 90.000 m2 werden Wohnhäuser, Geschäftsobjekte, Dienstleistungs- und Kulturbauwerke errichtet. Im Zuge der ersten Investitionsetappe werden derzeit ein Bürohaus für den künftigen Firmensitz der Nordea Bank Polska sowie das Hotel Marriott Courtyard verwirklicht. Das Auftragsvolumen dieser ersten Phase beträgt knapp EUR 40 Mio.

Das derzeit 17.500 m2 umfassende Einkaufszentrum "Ogrody Shopping Center" wird von der PORR auf über 40.000 m2 erweitert. In den mehr als 130 Shops werden Top-Retailer wie Carrefour, H&M, Reserved, Mohito, Sinsay, New Yorker, CCC, Deichmann und Orsay sowie Cafés, Restaurants und ein Multiplex-Kino vertreten sein. Das Auftragsvolumen liegt bei EUR 65 Mio. "Wir sind stolz, dass das Shopping Center Ogrody das größte und modernste Shopping Center der Region Elblag sein wird und dass wir uns bei der Umsetzung des Bauvorhabens auf den österreichischen Qualitätspartner PORR verlassen können" sagte Martin Sabelko, Managing Director CEE/CBRE Global Investors.

Die PORR betrachtet Polen als einen ihrer Heimmärkte, Generaldirektor Karl-Heinz Strauss sieht die Strategie durch die Neuakquisitionen bestätigt: "Mit den beiden Hochbau-Großaufträgen die wir für internationale Investoren verwirklichen setzen wir das "intelligente Wachstum" fort. "Intelligentes Wachstum" bedeutet für die PORR Fokussierung auf die Kernkompetenzen - das Flächengeschäft in den fünf Heimmärkten und die gezielte Expansion mit den Exportprodukten im Infrastrukturbereich in internationale Märkte."

