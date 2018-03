CA Immobilien Anlagen AG steht in exklusiven Verhandlungen für den Verkauf des "Hessen-Portfolios"

Wien (OTS) -

Exklusive Verhandlungen mit PATRIZIA Gruppe vor dem Abschluss

Langfristig an das Bundesland Hessen vermietetes Liegenschaftspaket mit einem Verkehrswert von rd. EUR 0,8 Mrd.

Verkaufsabsicht im Rahmen der Strategieumsetzung 2012-2015

CA Immobilien Anlagen AG gibt bekannt, dass sie mit der PATRIZIA Immobilien AG eine bindende Vereinbarung über die Veräußerung des "Hessen - Portfolios" unterschrieben hat.

Das Liegenschaftspaket umfasst 36 Immobilienobjekte an 19 Standorten in Hessen, die CA Immo 2006 vom deutschen Bundesland Hessen erworben hat und seitdem langfristig von diesem gemietet werden. Der Verkehrswert des Portfolios belief sich zum Stichtag 30.6.2013 auf rund EUR 0,8 Mrd. Der beabsichtigte Verkauf erfolgt im Rahmen der Strategieumsetzung 2012-2015, die als wesentliche Komponente eine Portfolio-Fokussierung zur Steigerung der Profitabilität der CA Immo Gruppe beinhaltet. Der Abschluss der Transaktion ist noch im Jahr 2013 geplant.

Dr. Bruno Ettenauer, CEO der CA Immo: "Das aktuelle Marktumfeld ist für den Verkauf dieses für die nächsten 20 Jahre zu 100% an die öffentliche Hand vermieteten Portfolios ideal: Die starke Nachfrage nach derartigen Produkten und das niedrige Zinsniveau ergeben für uns ein optimales Fenster im Marktzyklus zur Veräußerung dieses Immobilienpakets. Der geplante Verkauf ebnet darüber hinaus für uns den Weg, einerseits unsere Bilanz zu stärken und andererseits unsere Kräfte in der möglichst raschen und ertragsstarken Umsetzung der laufenden Projektentwicklungen in Berlin, München und Frankfurt zu bündeln. Mit diesem organischen Wachstum aus Developmentaktivitäten können wir unser Know-How bestmöglich einsetzen und die Qualität unseres Portfolios nachhaltig sichern."

Die CA Immobilien Anlagen AG trat im Jahr 2006 mit dem Ankauf des Liegenschaftspakets in Hessen in den deutschen Markt ein. Zwei Jahre später erwarb sie mit dem Ankauf des deutschen Stadtquartiersentwicklers Vivico Real Estate GmbH umfangreiche Grundstücksreserven in innerstädtischer Bestlage sowie eine Plattform und Know-How zur Entwicklung derselben. Seitdem ist die CA Immo Gruppe in Deutschland als Quartiers- und Projektentwickler aktiv; der Bilanzwert des deutschen Immobilienvermögens in Entwicklung liegt zum 30.6.2013 bei rund EUR 660 Mio.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Susanne Steinböck

Leitung Unternehmenskommunikation

Head of Corporate Communications



CA Immobilien Anlagen AG

Mechelgasse 1, 1030 Wien

Tel.: +43/1/532 59 07 - 533

Fax: +43/1/532 59 07 - 595

mobil: +43/664/515 65 18

mail: susanne.steinboeck @ caimmo.com

www.caimmo.com