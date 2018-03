Gedenken an vertriebene jüdische WissenschaftlerInnen

Ausstellung und Klanginstallation in der ehemaligen Synagoge St. Pölten

St. Pölten (OTS/FH St. Pölten) - Im Gedenkjahr 2013 anlässlich der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten vor 75 Jahren liefert auch die European Researchers' Night am 27. September einen Beitrag zu diesem denkwürdigen Ereignis.

Eine Klanginstallation ruft am Institut für jüdische Geschichte Österreichs in der ehemaligen Synagoge St. Pölten zum Gedenken an sieben vom NS-Regime vertriebene WissenschaftlerInnen auf. Die Klanginstallation wurde von Hannes Raffaseder, dem Rektor der FH St. Pölten und Leiter des IC/M/T - Institut für Creative/Media/Technologies, komponiert und entstand in Kooperation mit dem Institut für jüdische Geschichte Österreichs.

Stellvertretend für alle während der NS-Zeit aus unserem Land vertriebenen oder ermordeten jüdischen WissenschaftlerInnen werden bei der European Researcher's Night sieben WissenschaftlerInnen porträtiert. Eine ruhige Klanginstallation in der ehemaligen Synagoge St. Pölten lädt zum Verweilen, Erinnern, An- und Nachdenken ein.

Manche Fakultäten verloren die Hälfte ihrer Lehrenden

Vor etwas mehr als 75 Jahren, am 22. April 1938, erging vom Österreichischen Unterrichtsministerium an das Dekanat der Philosophischen Fakultät der Universität Wien ein Erlass, der mit sofortiger Wirkung die akademische Tätigkeit von 65 Mitgliedern dieser Fakultät für beendet erklärte. Das Fach Physik verlor ein Drittel der akademischen Lehrenden; die Hälfte der ProfessorInnen bzw. DozentInnen der Chemie mussten ihre Arbeit aufgeben. Am Mathematischen Institut der Universität Wien wurden fünf von 14 Angehörigen der Fakultät entlassen.

Unter den Juden und Jüdinnen, die im Holocaust ermordet wurden, waren auch zahlreiche ForscherInnen. Von jenen, die noch rechtzeitig aus unserem Land fliehen konnten, haben viele später in ihrer neuen Heimat außerordentliche wissenschaftliche Leistungen erbracht und ihr Fachgebiet wesentlich mitgeprägt. Die Klanginstallation im Rahmen der European Researchers' Night leistet einen Beitrag, dies nicht zu vergessen.

Auf römischen Spuren in St. Pölten

Einem anderen historischen Thema widmet sich ein weiterer Beitrag der European Researchers' Night: den Resten der Stadt Aelium Cetium. Sie war eine der bedeutendsten Zivilstädte der römischen Provinz Noricum. In einer Medieninstallation und Präsentation wird die Grabungsstätte lebendig und erzählt Geschichte.

Spätestens ab der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. bis etwa 465 befand sich die römische Stadt Aelium Cetium an jener Stelle, an der im Mittelalter die Altstadt St. Pöltens entstand. Archäologen konnten seit 1988 zahlreiche Funde dokumentieren und auch der römische Stadtplan ist in Umrissen bekannt. Aktuelle archäologische Ausgrabungen bringen neue aufschlussreiche Erkenntnisse über die lange und bedeutende Geschichte St. Pöltens zu Tage.

Die Medieninstallation "Flashback:Aelium Cetium" im Stadtmuseum St. Pölten wurde von MitarbeiterInnen der FH St. Pölten gestaltet. Sie ist eine experimentelle Spurensuche mit der Kamera und liefert imposante Momentaufnahmen und digitale Visualisierungen der aktuellen Ausgrabungen am Gelände rund um den St. Pöltener Dom. In Kombination mit einer Führung durch die Archäologiewerkstätte mit dem Stadtarchäologen Ronald Risy lässt die Medieninstallation diese Vergangenheit im Rahmen der European Researchers' Night lebendig werden.

Radiohinweis:

Am 24. September von 12 bis 13 Uhr gibt es zu dem Thema eine Sendung "Campustalk" im "campus & city radio st. pölten CR 94.4", dem Ausbildungsradio der FH St. Pölten. Zu Gast waren Stadtarchäologe Ronald Risy, Martha Keil, der Direktorin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, und FH-Rektor Hannes Raffaseder.

