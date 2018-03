Hisense stellt weltweit erste intelligente Klimaanlage mit Internetanschluss vor

(PRN) - -- Interaktive Bedienung über private Weibo-Nachrichten

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Am 23. September gaben Hisense und Sina Weibo in Peking eine neue intelligente Klimaanlage bekannt, bei der Leistung, Temperatur und Luftfeuchte durch Befehle gesteuert werden können, die über Chinas führenden Mikroblog-Dienst Weibo als private Nachrichten gesendet werden.

Hierzu registrieren Benutzer ein Sina Weibo-Konto für ihre Klimaanlage, die per Stromkabel angeschlossen ist, und fügen das Konto dann zu ihrer Freundeliste hinzu (dies ist skalierbar auf alle mobilen Instant-Messaging-Tools, einschließlich WeChat). Der Benutzer startet dann eine Unterhaltung mit dem Konto über private Weibo-Nachrichten und kann so Temperatur, Luftfeuchte und andere Umgebungsbedingungen zu Hause kontrollieren und Befehle übermitteln, die von der Klimaanalage sofort intelligent ausgeführt werden.

Diese neue intelligente Produktreihe von Hisense Group baut auf dem Erfolg mit intelligenten Fernsehern und Kühlschränken auf. Dr. Wang Zhigang von Hisense schwärmt von diesem Produkt als Meilenstein mit integrierter Hisense Internet-of-Things-Technologie. Mobile soziale Technologien ändern unser Leben schneller, als wir uns das jemals hätten erträumen können.

