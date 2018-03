EANS-News: TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG / Vorstandsbestellung

Die an der Wiener Börse notierte TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG

mit Sitz in Wien, Österreich, gibt personelle Veränderungen im Vorstand bekannt:

In der Aufsichtsratssitzung vom 21. September 2013 wurde Herr DI Dr. Franz Fraundorfer mit Wirkung ab 21. September 2013 zum Vorstand der THI AG bestellt. Herr DI Fraundorfer vertritt die THI AG gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder gemeinsam mit einem Prokuristen. Herr DI Fraundorfer und Herr Klaus Hennerbichler, letzterer war seit 17. Juli 2013 interimsmäßiger Alleinvorstand, werden gemeinsam die Management-Aufgaben des THI-Konzerns wahrnehmen.

Zur Person DI Dr. Franz Fraundorfer:

Herr DI Dr. Franz Fraundorfer wurde 1962 in Wien geboren. Er hat an der Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien das Studium der Biotechnologie absolviert und war Assistent am österreichischen Krebsforschungsinstitut. Herr DI Fraundorfer war mehrere Jahre im internationalen Consulting bei Arthur D. Little tätig und sammelte Erfahrung in Konzernen, zB Procter & Gamble, und mittelständischen Unternehmen in Deutschland und Österreich. Herr DI Fraundorfer ist seit acht Jahren selbstständiger Berater in Wien mit Schwerpunkt Corporate Finance und Interimsmanagement. Herr Fraundorfer lebt in Wien, ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

Beschreibung der THI AG:

Die TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG (THI AG) mit Sitz in Wien, Österreich, und deren Tochterunternehmen (THI-Konzern) sind ein auf nachhaltige Bewirtschaftung von Teakholzplantagen spezialisiertes, an der Wiener Börse notiertes Unternehmen. Der THI-Konzern bietet sein Forstwirtschafts-Know-how als Serviceleistung externen Geschäftspartnern an und betreibt internationalen Teakrundholzhandel. Die TEAK-Aktie (ISIN: AT0TEAKHOLZ8, WKN: A0MMG7) ist seit März 2007 an der Wiener Börse im Marktsegment Standard Market Continuous gelistet und hat einen Streubesitzanteil von 47,1 %. Die Aktie wird auch an deutschen Börsen gehandelt. Die "grüne" TEAK-Aktie erfüllt seit Juni 2009 die strengen ökologischen und sozialen Kriterien des VÖNIX-Nachhaltigkeitsindex, die Mitgliedschaft wurde bis Juni 2014 bestätigt. Die verantwortungsvoll geführten Teakwälder an der costa-ricanischen Pazifikküste haben aktuell eine Fläche von ca. 1.934 Hektar, worauf ca. 1,6 Millionen individuell gepflegte Teakbäume wachsen. Eine schrittweise Vergrößerung der Plantagengesamtfläche wird angestrebt. Seit November 2008 sind vier Plantagen im Umfang von insgesamt 850 ha nach international anerkannten ökologischen und sozialen Kriterien zertifiziert. Die Investition in das THI-Geschäftsmodell ist ein nachhaltiges und wachsendes Investment mit langfristiger Ausrichtung.

