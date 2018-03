Erfolgsgeschichten auf 800.000 Tabletts: "ZUSAMMEN:ÖSTERREICH - Deine Chance!" bei McDonald's

StS Sebastian Kurz, Andreas Schmidlechner (McDonald's Österreich) und Franz Wolf-Maier (ÖIF) präsentieren Tablettaufleger der Initiative ZUSAMMEN:ÖSTERREICH

Wien (OTS) - "ZUSAMMEN:ÖSTERREICH - Deine Chance!", eine Initiative des Staatssekretariats für Integration und des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF), ist ab sofort österreichweit in allen McDonald's-Restaurants vertreten. Auf 800.000 Tablettauflegern werden zwei erfolgreiche junge Mitarbeiter/innen von McDonald's Österreich vorgestellt, die zeigen: Was zählt, sind Leistung und Engagement, nicht die Herkunft. Die Testimonials der Kampagne stammen aus dem "echten Leben": Shukran Magomadova absolviert bei McDonald's eine Lehre zur Systemgastronomiefachfrau, Albania Bonilla-Felipe eine Ausbildung zur Barista.

Erfolgsbeispiele sichtbar machen

Staatssekretär Sebastian Kurz: "Fachausbildung und Lehre haben in Österreich ein unverdient schlechtes Image. Am Beispiel der beiden McDonald's-Lehrlinge zeigen wir, wie wichtig der Abschluss einer Ausbildung oder eines Studiums für ein erfolgreiches Leben und die Integration in Österreich ist."

ÖIF-Geschäftsführer Franz Wolf-Maier betont: "Bildung und Beruf sind zentrale Faktoren für Integration. Das Erfolgsprojekt ZUSAMMEN:ÖSTERREICH transportiert diese Botschaft auf einfache Weise und soll Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund gleichermaßen motivieren, ihre Karriere und somit ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen."

Über "ZUSAMMEN:ÖSTERREICH - Deine Chance!"

Die Statistiken zeigen klar: Migrant/innen sind in Österreich mit 16,6 % zwar überproportional unter Akademiker/innen (Nicht-Migrant/innen: 14,4 %), aber mit 30,6 % auch überproportional unter der Gruppe vertreten, die nur über einen Pflichtschul-Abschluss verfügt (Vergleich: 12,5 %). Bei der Lehre und in Berufsbildenden Mittleren Schulen sind Migrant/innen jedoch mit 34,7 % deutlich unterrepräsentiert (Vergleich: 58,5 %). Auf genau diese Bereiche legt "ZUSAMMEN:ÖSTERREICH - Deine Chance!" daher einen Fokus und zeigt jungen Menschen, vor allem jenen mit Migrationshintergrund, die zahlreichen Möglichkeiten auf, die ihnen in Österreich an Ausbildungen offenstehen, und schafft so Motivation für wertvolle Ausbildungen über die Pflichtschule hinaus.

Weitere Infos: www.zusammen-oesterreich.at

