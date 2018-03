Ausstellungseröffnung >SEHNSUCHT ICH< am 26.09.2013 im Essl Museum

Über 50 zeitgenössische KünstlerInnen thematisieren das Menschenbild, wie z.B. Chuck Close, dessen großformatige Gobelins erstmals im Essl Museum präsentiert werden

Klosterneuburg/Wien (OTS) - Die Ausstellung >SEHNSUCHT ICH< zeigt zeitgenössische Kunstwerke aus der Sammlung Essl, die die verschiedenen Stationen des Lebens thematisieren und folgenden Fragen nachgehen:

Was macht uns Menschen aus? Wie vermag es ein Bild, den Menschen in seinem Ich und seiner Welt zu erfassen? Was erzählt es über den Künstler/die Künstlerin?

Der Schwerpunkt liegt auf Malereien österreichischer und internationaler Künstlerinnen und Künstler sowie ausgewählten skulpturalen Arbeiten, die das Menschsein in seiner künstlerischen Vielfalt darstellen. Vertreten sind unter anderem Werke von Siegfried Anzinger, C. L. Attersee, Arik Brauer, Günter Brus, Chuck Close, Fang Lijun, Adolf Frohner, Gottfried Helnwein, Jörg Immendorff, Elke Krystufek, Maria Lassnig, Jonathan Meese, Herrmann Nitsch, Neo Rauch, Arnulf Rainer, Martin Schnur, Peter Sengl,... .

Thematisch spannen die Kunstwerke einen Bogen von Kinder- und Jugendszenen über Selbstporträts und Menschenbilder im Spannungsverhältnis zur Gesellschaft bis hin zu Reflexionen über Körper und Psyche, Vergänglichkeit und Tod.

Ein besonderes Highlight neben der "Petersburger Hängung" im Foyer sind die großformatigen Tapisserien des Fotorealisten Chuck Close, dem ein ganzer Raum gewidmet ist.

Anmeldung zur Pressekonferenz erbeten unter reuss @ essl.museum

Auf Anfrage vereinbaren wir gerne Interviewtermine.

Pressekonferenz zur Ausstellung >SEHNSUCHT ICH<



mit Prof. Karlheinz Essl und Kurator Günther Oberhollenzer



Datum: 26.9.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Essl Museum

An der Donau-Au 1, 3400 Klosterneuburg



Ausstellungseröffnung >SEHNSUCHT ICH<



Begrüßung: Prof. Karlheinz Essl

zur Ausstellung: Günther Oberhollenzer



unter Anwesenheit vieler Künstlerinnen und Künstler



Datum: 26.9.2013, um 19:30 Uhr



Ort:

Essl Museum

An der Donau-Au 1, 3400 Klosterneuburg



Rückfragen & Kontakt:

Magdalena Reuss

Essl Museum - Kunst der Gegenwart, Presse

reuss @ essl.museum

Tel. 02243/370 50 62

An der Donau-Au 1, A-3400 Klosterneuburg / Wien