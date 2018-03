Innovativer BAUNAT: erste Diamantschmuck Marke die Diamanten als Kapitalanlage verkauft

Antwerp, Belgien (ots/PRNewswire) - Stellen Sie sich die folgende Situation vor: Cartier, Boucheron, Dior,... verkaufen lose Diamanten als Kapitalanlage? Kaum zu glauben, unter Berücksichtigung der enormen Gewinnspanne die sie auf ihr verkauften Diamantschmuck nehmen. Tatsächlich, die Diamanten an ihrer inneren Wertschöpfung verkaufen, würde das Geschäft dieser Marken untergraben.

Das gilt jedoch nicht für BAUNAT, weltweit anerkannt als erste (und bis heute noch die einzige) online Diamantschmuck Marke (http://www.baunat.com), im Gegensatz zu einem grossen Kontingent von online generischen - wie ein Supermarkt - Diamantenjuweliere, mit US-basierten Bluenile als Pionier. Als Antwort auf verschiedenen Angebot und Nachfrage Indikatoren, welche eine strukturelle Zunahme der Diamantpreise zeigen auf dem Weltmarkt, ist BAUNAT stolz auf dem Abschuss von http://www.baunatdiamonds.com, eine ausführliche Website in 6 Sprachen (Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Deutsch und Chinesisch, Portugiesisch und Russisch werden im Jahr 2014 folgen). Durch diese Website, einzigartig in seiner Art, positioniert BAUNAT DIAMONDS sich als die weltweite Referenz für Diamantkäufe und Anlagediamanten (minimum Budget: EUR 10.000,-), mit dem Ziel das beste Preis / Leistungs-Verhältnis anzubieten und auf diese Weise die Chancen für zukünftige Rentabilität der Anlagediamanten seiner Kunden zu maximieren.

Auf diese Weise schafft BAUNAT zu realisieren, wo etablierte Marken bisher fehlgeschlagen haben. Tatsächlich, durch dieses vielversprechende Segment beizutreten, wird BAUNAT die erste und einzige Diamantschmuck Marke die auch lose Diamanten als Kapitalanlage verkauft.

BAUNAT bekleidet diese einzigartige Positionierung dank ihrer Kernwerte, wobei vorgeschlagenen Preisen immer den inneren Wert spiegeln der angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Diese Position ist ihrer besonderen Fähigkeit zuzuschreiben, (über ein umsichtig aufgebautes Netz von vornehmlich im indischen Surat ansässigen Nischen-Diamantenherstellern) Diamanten zum bestmöglichen Preis unmittelbar an der Quelle zu erwerben. Dazu kommt der tief verwurzelte Unternehmensgrundsatz der Umgehung möglicher Zwischenhändler. Es kommt dagegen überhaupt nicht in Frage, für Verfahrens- oder Kostenaufwand zu bezahlen, der zu der Qualität des fertigen Erzeugnisses nichts beiträgt. Da dieses einzigartige Preis-Leistungsdenken [http://www.baunatdiamonds.com/de/warum-kann-baunat-diamonds-das-beste-preis-leistungsverhaltnis-fur-anlagediamanten-anbieten] bestens dazu geeignet ist, die Ansprüche der Anlegervon Diamanten zu erfüllen, schliesst für BAUNAT - im Gegensatz zu den traditionellen Diamantschmuck Marken - sowohl das Diamantschmuck Segment und das Segment der Anlagediamanten eng bei einander an.

BAUNAT, eine innovative belgische Diamantschmuck Marke wurde im Jahr 2008 in Antwerpen, das Weltzentrum der Diamantenhandel gegründet. BAUNAT exportiert seine hochwertige Diamantschmuck und Anlagediamanten über mehr als 50 Ländern, von denen 75% online & 25% durch Showrooms in Antwerpen, Paris, Genf und Hong Kong. Sowohl http://www.baunat.com und http://www.baunatdiamonds.com sind heute zugänglich in 6 Sprachen (Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Deutsch und Chinesisch, Portugiesisch und Russisch folgen im Jahr 2014) und 4 Währungen. Im Jahr 2014 & 2015 sind neue Büros in Indien, China, Brasilien und Russland geplant.

