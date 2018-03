Toto: Dreifachjackpot - beim nächsten Dreizehner geht es um 440.000 Euro

Annahmeschluss für die Runde 39A am Dienstag um 18.30 Uhr

Wien (OTS) - Der erste Dreizehner in der Toto Geschichte lässt weiterhin auf sich warten, auch in der dritten Runde des neuen Toto gelang es keinem Spielteilnehmer, 13 Spiele richtig vorherzusagen. Somit geht es in der Toto Runde 39A (mit Annahmeschluss am Dienstag, den 24. September um 18.30 Uhr) um einen Dreifachjackpot, für den rund 440.000 Euro erwartet werden.

Zwei Spielteilnehmer - einer aus Wien und einer aus Tirol - erzielten einen Zwölfer und erhalten dafür jeweils mehr als 17.800 Euro.

In der Torwette gelang es keinem Spielteilnehmer, alle fünf Spiele richtig zu tippen, hier geht es in der nächsten Runde um einen Jackpot.

Toto Fan-Runden

Am Wochenende gibt es wieder eine gemeinsam mit der Fußball Bundesliga durchgeführte Toto Fan-Runde. Dabei erhält man gegen Vorweis einer Toto Quittung (an ausgewählten Stadionkassen) eine kostenlose Eintrittskarte, dazu gibt es einen Toto Gratistipp. Die Ausgabe der Matchkarten erfolgt, so lange der Vorrat reicht. Bei den Spielen der tipp3-Bundesliga werden jeweils 500 Karten, in der Ersten Liga jeweils 150 Karten über die Eintrittskartenaktion ausgegeben. Pro Person ist eine Quittung einlösbar.

Alle Matchbesucher, unabhängig davon, ob sie über die Eintrittskarten-Aktion ins Stadion kommen, haben die Chance, an einem Gewinnspiel in der Matchpause teilzunehmen.

Die nächsten Fan-Spiele:

SKN St. Pölten - SV Mattersburg (27. September, 18.30 Uhr)

SCR Altach - First Vienna FC 1894 (27.September, 18.30 Uhr)

SV Josko Ried - SV Scholz Grödig (28. September, 16.30 Uhr)

Red Bull Salzburg - SC Wiener Neustadt (29. September, 16.30 Uhr)

Die endgültigen Quoten der Toto Runde 38B:

3fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 412.320,70 - 440.000,- warten 2 Zwölfer zu je EUR 17.825,50 17 Elfer zu je EUR 466,00 294 Zehner zu je EUR 53,80 588 5er Bonus zu je EUR 11,20

Der richtige Tipp 2 1 X 2 2 / 2 X 2 X X 2 1 X 1 1 2 1 E1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 3.179,00 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 635,80 Torwette 3. Rang: 55 zu je EUR 28,90 Hattrick: JP zu EUR 101.120,10

Torwette-Resultate: 1:2 2:0 2:2 0:+ 1:+

