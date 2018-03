WELTNEUHEIT: Erster Online Shop mit allen Produkten in 3D

Innsbruck (OTS) - Einzigartige Darstellung von Produkten im Online Handel: als erster Shop weltweit werden auf www.SportOkay.com alle Produkte hemisphärisch in 3D dargestellt, dabei werden in einem einzigartigen Content Studio 3D Impressionen von tausenden Sportartikeln erstellt.

100 Fotos je Produkt

100 Fotoaufnahmen in einer speziellen Reihenfolge von jedem Artikel ermöglichen ein sensationelles neues Produkterlebnis. Der Internet Nutzer kann die Produkte beliebig drehen und wie in einem Video betrachten. Dadurch hat der Nutzer die bestmögliche multimediale Produktinformation. Zusätzlich können alle Sportartikel auf jedem beliebigen Endgerät (Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs) optimal betrachtet werden. Besonders beeindruckend ist dies z.B. bei Sportbekleidung, Mützen, Rucksäcken, Helmkameras, Uhren und vor allem auch bei Schuhen.

Start in 12 Ländern

SportOkay.com bietet ein zielgerichtetes Sortiment zum Thema Berg an. Zudem profitieren Kunden von attraktiven Angeboten wie beispielsweise den wöchentlichen Deal-Angeboten, speziellen Vergünstigungen während der "Happy Hour" und dem VISP Kunden-Bindungsprogramm. Die angebotene Auswahl erstreckt sich von Sportbekleidung über Sportgeräte bis hin zu Accessoires für die Bereiche Outdoor/Bergsport, Running, Ski Alpin & Freeride, Skitouren, Ski Langlauf, Fitness, Fashion sowie Digital. Das Sortiment des Online Shops umfasst Top Marken wie Scott, Salomon, Adidas, Ortovox, K2, Haglöfs, Martini, Deuter, POC, Löffler, Leki, Mammut, Dainese und GoreTex.

Der Online Sportartikelhandel wächst jährlich zweistellig. Daher war es für den Geschäftsführer Konrad Plankensteiner selbstverständlich auf das Internet zu setzen: "SportOkay.com ist seit Mitte September online und wir starten gleich zu Beginn mit den Auslieferungen in 12 Ländern Europas".

Erfolg aus Österreich und Europa

Die gesamte Umsetzung des neuen Online Shops ist ein europäisches Gemeinschaftsprojekt. Der Online Shop wurde vom deutschen Unternehmen Cartware (Deutschland), das ERP System von der Firma BAW (Österreich) und die 3D Foto Technologien von einem französischen Unternehmen entwickelt.

SportOkay.com Facts

SportOkay.com hat den Unternehmssitz in Innsbruck (Tirol | Österreich), wurde 2013 gegründet und ist weltweit der erste Online Shop, in welchem alle Produkte in 3D dargestellt werden. SportOkay.com ist Spezialist für Sportbekleidung & Sportausrüstung im Outdoor-, Berg- und Skisport als auch im Bike-, Lauf- sowie Fitnessbereich. Digitale und Fashion Produkte wie Action Cams, Pulsuhren, GPS-Uhren und Sonnenbrillen ergänzen das Angebot. Die Sport Okay GmbH ist ein Unternehmen der Wintersport Tirol AG. Weitere Unternehmen der Wintersport Tirol AG sind das Skigebiet Stubaier Gletscher und 5 stationäre Sportartikel Shops.

Rückfragen & Kontakt:

Konrad Plankensteiner

Tel.: +43 512 890588

konrad.plankensteiner @ sportokay.com

www.SportOkay.com

Sport Okay GmbH

Bundesstrasse 41, 6063 Rum