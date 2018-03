Schülerwallfahrt mit rund 2.000 Jugendlichen zum Stift Zwettl

Pernkopf: Größte Schulmesse Österreichs ist starkes Zeichen für Gemeinsamkeit und Solidarität

St. Pölten (OTS/NLK) - Kürzlich fand die traditionelle Schülerwallfahrt der Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen in Niederösterreich statt, die heuer zum Stift Zwettl führte und unter dem Motto "Toleranz" stand. "Schüler, Lehrer und Bedienstete der Landwirtschaftsschulen nahmen an der größten Schulmesse Österreichs teil und setzten damit ein solidarisches Zeichen der Gemeinsamkeit für Gerechtigkeit und Frieden", betonte Landesrat Dr. Stephan Pernkopf. "Mit dieser einmaligen Aktion im Schulbereich unterstreichen die Landwirtschaftsschulen einmal mehr ihre wichtige Funktion bei der Wertevermittlung an die Jugend im ländlichen Raum und weisen auf die vielfältigen Leistungen der österreichischen Landwirtschaft hin. Die Verantwortung für das Leben, die Natur und die Gesellschaft stand bei der Wallfahrt im Mittelpunkt", so Pernkopf.

Über 2.300 Personen, davon rund 2.000 Schüler, nahmen an diesem Start ins neue Schuljahr teil. Weihbischof Dr. Anton Leichtfried hielt den Wortgottesdienst und sprach von einer besonderen Aktion der Schulen, "die Gemeinschaft stiftet und den Jugendlichen die Natur und Kultur gleichermaßen näher bringt." Eine Wallfahrt sei immer auch ein gesellschaftliches Ereignis und "führt zu Begegnungen und zum Austausch zwischen den Menschen", so der Weihbischof Landesschulinspektor Dipl. HLFL-Ing. Karl Friewald ergänzte: "Vor allem für die neuen Schüler in den ersten Jahrgängen bietet diese Veranstaltung eine gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und sich einen Überblick über die landwirtschaftlichen Schulen zu verschaffen".

Für die Musik sorgten das Bläserensemble der Landwirtschaftlichen Fachschulen unter der Leitung von Direktor Ing. Franz Fidler und die Gruppe "The Chameleons".

Nähere Informationen: Büro LR Pernkopf, Telefon 02742/9005-15473, e-mail lr.pernkopf @ noel.gv.at, bzw. Landwirtschaftlichen Fachschulen unter 0664/73 51 36 49, Mag. Jürgen Mück, Telefon, e-mail juergen.mueck @ aon.at, www.lako.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12174

www.noe.gv.at/nlk