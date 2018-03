Aviso: Podiumsdiskussion "Gleichgeschlechtliche Ehe und Adoption"

Wien (OTS) - Der Umgang mit Homosexualität hat sich in den letzten Jahren verändert: Seit 2010 gibt es in Österreich die Eingetragene Partnerschaft, in Frankreich wurden jüngst Ehe und Adoption für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet. Wie ist es um Gleichstellung in Österreich bestellt? Welche Überlegungen führten zur französischen Initiative und wie lässt sie sich bewerten?

Es diskutieren Botschafter Stephane Gompertz (Botschafter der Republik Frankreich in Österreich), Ulrike Lunacek (Abgeordnete zum Europäischen Parlament und Vorsitzende der LGBT-Intergroup im Europäischen Parlament), StRin Sandra Frauenberger (Stadträtin für Antidiskriminierung gleichgeschlechtlicher und transgender Lebensweisen) und Cecile Balbous (Obfrau der HOSI Wien). Die Veranstaltung wird organisiert von der Bezirksvorstehung Wieden im Rahmen der "Wiedner Europatage 2013" in Kooperation mit der im Bezirk ansässigen HOSI Wien.

VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

Datum: Mi, 25.09.2013 um 19.00 Uhr Ort: Festsaal des Amtshaus Wieden 4., Favoritenstraße 18

