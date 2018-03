Quintiq und Kunde Ruukki präsentieren einschlägige Initiativen auf der Gartner Supply Chain Executive Conference 2013

Egham, England (ots/PRNewswire) - Präsentationen bieten Einblicke in globale Lösungen für die Supply-Chain-Industrie aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika

Quintiq, einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich Supply-Chain-Planung und -Optimierung (SCP&O) ist Hauptsponsor der Gartner Supply Chain Executive Conference 2013.



Ruukki, ein Kunde von Quintiq aus der Metallbranche, wird eine Fallstudie präsentieren, die demonstrieren soll, wie die Quintiq-Plattform die Geschäftsprozesse des Unternehmens verändert hat. Im Anschluss wird Arjen Heeres, COO von Quintiq, eine Präsentation mit dem Titel "Quintiq: Das fehlende Teilstück auf Ihrem Weg zu mehr Gewinn" halten. Darin wird Herr Heeres aufzeigen, wie die Optimierung von Supply-Chain-Planungsprozessen Gewinne aus bisher unerschlossenen Quellen generieren kann.

Ruukki, spezialisiert auf energieeffiziente Stahllösungen, optimierte mit der Implementierung der Quintiq-Lösung Materiallieferungen und -einsatz. Durch die Verkürzung der Durchlaufzeiten gelang es dem Unternehmen, seine Bestände zu reduzieren, die Produktivität zu steigern und die Lieferperformance zu verbessern. Ismo Platan, Corporate Senior VP & CIO von Ruukki, wird im Rahmen seiner Präsentation mit dem Titel "Ruukkis Supply-Chain-Optimierung -Weltweit Herausforderungen bewältigen mit Quintiq" erläutern, wie die Partnerschaft zwischen Ruukki und Quintiq die Logistik- und Produktionsprozesse über eine einzige integrierte Plattform optimiert hat.

"Ruukki ist seit 2003 unser Kunde und konnte selbst erfahren, mit welchem Engagement Quintiq Lösungen erarbeitet, die sich mit dem Wachstum des Kundenunternehmens weiterentwickeln", so Herr Heeres. "Wir sind stolz darauf, dass Ruukki auf der diesjährigen Gartner Supply Chain Executive Conference von seinem erfolgreichen Einsatz der Quintiq-Plattform berichten wird."

Gartner ist von Supply-Chain-Experten schon lange als beste Anlaufstelle für fachmännische Ratschläge und Erkenntnisse anerkannt. Auf der diesjährigen Supply Chain Executive Conference sind die Teilnehmer eingeladen, den Stand #PR1 zu besuchen, an dem Vertreter von Quintiq und Herr Ismo Platan von Ruukki für Gespräche zur Verfügung stehen sowie ein Transportwettbewerb bestehend aus zehn Aufgaben stattfindet und Live-Vorführungen der Quintiq Plattform 5.0 gezeigt werden.

Über die Gartner Supply Chain Executive Conference 2013

Supply-Netzwerke haben einen kritischen Wendepunkt erreicht, der trotz damit verbundener Beunruhigung auch eine noch nie da gewesene Gelegenheit bietet, um die Funktionsweise von Supply-Chains zu überdenken. Die diesjährige Konferenz wird den Teilnehmern helfen, die Supply-Chain aus einem völlig neuen Blickwinkel zu betrachten und ihr Unternehmen voran zu treiben, um schnell Taktiken für agilere und effizientere globale Netzwerke zu ermitteln und umzusetzen, um ihre Supply-Chain proaktiv an die Spitze des Wettbewerbs zu setzen und sich auf die wenigen entscheidenden Supply-Chain-Initiativen zu konzentrieren, die den grössten Einfluss auf und den besten Geschäftsnutzen für ihr Unternehmen haben werden. Weitere Informationen zur Konferenz finden Sie unter

Über Quintiq

Jedes Unternehmen hat seine ganz individuellen Herausforderungen bei der Supply-Chain-Planung. Manche dieser Planungsherausforderungen sind sehr umfangreich, einige äusserst komplex und andere scheinen schier unlösbar. Seit 1997 hat Quintiq jede dieser Herausforderungen mit einer einzigen Software-Plattform zur Supply-Chain-Planung und -Optimierung gelöst. Heute vertrauen rund 12.000 Nutzer in über 80 Ländern bei der Personal-, Logistik- sowie Produktionsplanung und -optimierung auf die Software von Quintiq. Quintiq hat jeweils einen Hauptsitz in den Niederlanden und in den USA sowie Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.quintiq.de

Erfahren Sie mehr auf http://www.quintiq.de [ C:\Users\charlotte\AppData\Local\Temp\XPgrpwise\www.quintiq.de ] oder folgen Sie Quintiq auf Twitter, Facebook, Xing,

LinkedIn

und YouTube.



