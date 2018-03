Benefiz-Gala "La Part des Anges": Rekordverkauf von Jeroboam LOUIS XIII für 32.000 EUR

Cognac, Frankreich (ots/PRNewswire) - Bei der auf Schloss Brillac (Charente) ausgetragenen Auktion 2013, die für das französische Rote Kreuz und die Arche Charente organisiert wurde, stieg - unter den 27 Auktionsstücken - das Preisgebot für den LOUIS XIII Le Jeroboam bis auf 32.000 EUR (von einem Schätzwert von 20.000 EUR aus). Ein wunderschöner Rekord für die 8. Veranstaltungsrunde der Wohltätigkeits-Auktion "La Part des Anges".

Seit sieben Jahren wählen die Cognac-Häuser aussergewöhnliche Preise unter ihren Schätzen aus. In diesem Jahr bot das Cognac-Haus Rémy Martin einen LOUIS XIII Le Jeroboam an. Der Käufer erklärte: "Ich kenne die Kellermeister, die sich Generation für Generation an der Herstellung dieses ausgezeichneten LOUIS XIII Dekanters beteiligt haben, der die grössten Momente des 20. Jahrhunderts würdigt. Es ist eine Freude, dieses geschichtsträchtige Jeroboam zu besitzen und einen solch guten Zweck zu unterstützen."

LOUIS XIII Cognac ist das zauberhafte Ergebnis der starken und zeitlosen Komplizenschaft, die seit über 130 Jahren den Weinbau und Rémy Martin verbindet. Dieses Elixier von 1.200 Eaux-de-vie ist zwischen 40 bis 100 Jahre alt, stammt in seiner Gesamtheit aus dem Boden der Grand Champagne von den wertvollsten Weinbergen der Region Cognac, die von den besten Cognac-Kennern am meisten geschätzt werden.

Über LOUIS XIII Le Jeroboam

Le Jeroboam ist das Meisterwerk der LOUIS XIII-Kollektion und hat die vierfache Kapazität eines regulären LOUIS XIII. Jede Karaffe wurde von einem Team von neun Kristallkünstlern, die zu den qualifiziertesten ihres Fachs gehören, in der Cristallerie de Sèvres individuell gestaltet.

Wie schon im letzten Jahrhundert, bestätigt LOUIS XIII wiederum seinen Status unter den Luxussymbolen.

