Erinnerung: AVISO 24.9. - Campus Donaufeld feiert großes Eröffnungsfest mit BM Schmied

Wien (OTS) - Ein Jahr nach Fertigstellung ist der Bildungscampus Donaufeld in Wien-Floridsdorf heuer mit insgesamt 280 Kindern in Kindergarten und Ganztags-Volksschule in vollem Betrieb. Dieser dritte Wiener Bildungscampus wurde in einer Rekordbauzeit von knapp zwei Jahren errichtet und bietet Kindern von 0 bis 10 Jahren unter anderem einen großen Garten, einen modernen Sportplatz auf dem Dach, einen großen Turnsaal, eine Bibliothek, Pausenräume im Freien sowie eine Freiluftklasse. Insgesamt wurden hier 24,8 Mio Euro investiert.

Am Dienstag, den 24. September, feiert der Campus um 13 Uhr ein großes Eröffnungsfest mit Bildungsministerin Claudia Schmied, Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch, Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl, Bezirksvorsteher Heinz Lehner und Gesiba-Vorstand Klaus Baringer.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich zu diesem Termin eingeladen (Film- und Fotomöglichkeit mit Kindern).

Bitte merken Sie vor:

Eröffnungsfest Bildungscampus Donaufeld

Zeit: Dienstag, 24.9., 13 Uhr

Ort: 1210, Donaufelder Straße 77-79

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Michaela Zlamal

Mediensprecherin Stadtrat Christian Oxonitsch

Tel.: +43 1 4000-81930

michaela.zlamal @ wien.gv.at

http://www.oxonitsch.at/