Schuhmode-Kette CCC: Von Graz aus nach Kroatien

Der Rollout in Kroatien hat begonnen/Schon zwei Filialen in Slowenien/Der 5. Österreich-Standort wird am 9. Oktober im Innsbrucker Sillpark eröffnet

Graz (OTS) - Die polnische Schuhmode-Kette CCC hat von Graz aus den Rollout in Kroatien begonnen, dem zwölften Markt des Konzerns. Bis Jahresende sollen mindestens drei Familien-Schuhgeschäfte von CCC eröffnet werden. Seit kurzem gibt es auch bereits zwei CCC-Filialen in Slowenien.

"Kroatien ist für CCC ein besonders interessanter Markt, weil hier sowohl großer Wert auf Mode als auch auf attraktive Preise gelegt wird. Beides bieten die Kollektionen von CCC in hohem Maß, weshalb wir uns von unseren kroatischen Filialen besonders viel erwarten", erklärt Gerald Zimmermann (49), General Manager der CCC Hrvatska d.o.o. in Zagreb, der CCC Obutev d.o.o. in Maribor und der CCC Austria Ges.m.b.H. mit dem Sitz in Graz, am Montag anlässlich des kroatischen Markteintrittes.

"Nach der Eröffnung der ersten CCC-Filiale im Tower Center Rijeka am 18. September mit 413 m2 wird Anfang Oktober im Interspar-Zentrum in Osijek ein 650 m2 großer CCC-Shop eröffnet und in der zweiten Oktoberhälfte werden wir im größten kroatischen Shoppingcenter, im Westgate in Zapresic bei Zagreb, einen 670 m2 großen Store eröffnen", erläutert Zimmermann. Dazwischen wird am 9. Oktober die fünfte österreichische Filiale eröffnet, ein 427 m2 großer CCC-Store im Innsbrucker Sillpark, und damit das erste CCC Familien-Schuhgeschäft in Westösterreich.

Sehr zufrieden mit Österreich und Slowenien

"Die vier bisherigen österreichischen Standorte, wo wir am 17. Juli in den Markt eingetreten sind, Donau Zentrum, Wien Mitte The Mall, SEP und Zentrum Simmering, haben sich durchwegs als Volltreffer erwiesen und liegen teilweise weit über den Erwartungen", erklärt CCC-General Manager Zimmermann. "Auch in Slowenien, wo CCC am 21. August mit einem Shop in Velenje in den Markt eingetreten ist und am 27. August in Krsko die zweite Filiale eröffnet hat, sind wir hoch zufrieden", sagt Zimmermann.

"Der Preis wirkt Wunder"

"Das bestätigt unsere Position als großflächiges Familien-Schuhgeschäft mit einem außergewöhnlich guten Preis-Leistungsverhältnis und die Attraktivität unserer Kollektionen von rund 4.000 CCC-Modellen an Damen-, Herren und Kinderschuhen pro Saison", erläutert CCC-General Manager Gerald Zimmermann. "Gar nicht zufällig steht CCC für 'Cena Czyni Cuda' und heißt auf Deutsch: 'Der Preis wirkt Wunder'. Speziell die großteils selbst produzierte Herbst-/ Winterkollektion aus Leder für Damen überrascht unsere Kunden sowohl durch ihren Umfang als auch hinsichtlich ihrer attraktiven Preise. Dazu kommt ein hochwertiges neues Ladenbau-Konzept, das neue Standards im Schuhmode-Handel setzt".

Der Konzern CCC S.A.

Die CCC S.A. mit dem Sitz in der westpolnischen Stadt Polkowice (rund 100 km nordwestlich von Wroclaw), gegründet von Dariusz Milek (42), Hauptaktionär und CEO von CCC, ist der größte polnische Lederschuh-Erzeuger und Schuhhändler und notiert an der Warschauer Börse. Ende August 2013 betrieb CCC mehr als 700 Stores mit 218.836 m2 Verkaufsfläche in elf Ländern, und zwar in Polen, der Tschechischen Republik, in Ungarn, in der Slowakei, Österreich (seit 17. Juli 2013) und in Slowenien (seit 21. 8. 2013) als Eigenfilialen, in Rumänien, Russland, Lettland, Kasachstan und in der Ukraine mit Franchise-Partnern. Kroatien ist für CCC der 13. Markt, denn dieser Tage erfolgte auch der Markteintritt in der Türkei (Istanbul) und in Deutschland soll er ebenfalls noch heuer stattfinden.

Umsatz & Gewinn

Im zweiten Quartal hat CCC eine blendende Performance hingelegt und ein EBIT von 73,069 Millionen Zloty (ca. 18,27 Mio. Euro) erzielt, was eine Steigerung um 44,7 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres bedeutet. Im ersten Halbjahr 2013 betrug der Konzernumsatz 637,6 Mio. Zloty (ca. 151,81 Mio. Euro), was ein Umsatzwachstum von 9,4 Prozent bedeutet. Der Einzelhandelsumsatz stieg um 10,8 Prozent auf 611,5 Mio. Zloty (rund 145,6 Mio. Euro). Ende Juni 2013 waren mehr als 7.000 MitarbeiterInnen im CCC-Konzern beschäftigt.

