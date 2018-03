ILMAC 2013 - wichtigste Fachmesse der Pharma, Chemie und Biotechnologie in Basel

Basel (ots) - Vom 24. bis 27. September 2013 ist Basel mit der

ILMAC wichtigster Branchentreffpunkt der Pharma, Chemie- und Biotechnologie. 442 Aussteller präsentieren während vier Tagen im Hallenneubau der Messe Basel innovative Technologien für die Labor-und Prozesstechnik, Forschung und Entwicklung. Mit dem Fokus auf die aktuellen Themen Lebensmitteltechnologie und Pharmaverpackung werden neu auch Fachleute aus den Bereichen Nahrungsmittel und Getränke erwartet. Ergänzt wird die ILMAC mit diversen Veranstaltungen im ILMAC Forum.

Zum 19. Mal findet die ILMAC in Basel, der europäischen Hauptstadt der pharmazeutischen und chemischen Industrie, statt. Was 1959 als «Internationale Fachmesse für Laboratoriums- und Verfahrenstechnik, Messtechnik und Automatik in der Chemie» begann, hat sich mit der Branche verändert und weiterentwickelt. Vom 24. bis 27. September 2013 präsentiert sich die ILMAC erstmals im Hallenneubau der Messe Basel und bestärkt mit 442 Ausstellern aus 14 Ländern ihre Bedeutung als grösste Schweizer Technologiemesse für die Labortechnik, Prozessindustrie und Life Sciences. Das Thema Reinraum wird in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für Reinraumtechnik, SwissCSS, auf dem Gemeinschaftsstand «Contamination Control» beleuchtet.

Das Schweizerisches Verpackungsinstitut, SVI, hat das Patronat des «Pharma Packaging Village» übernommen und unterstreicht damit die Wichtigkeit des neuen Fachbereichs Pharmaverpackung an der ILMAC.

Wissensvermittlung zur Mittagszeit

ILMAC Lunch & Learn heissen die zwei Veranstaltungen im ILMAC Forum zur Mittagszeit. Sie sind eine Kombination aus erstklassigen Referaten, aktueller Branchendiskussion und einem stärkenden Lunch. Am Mittwoch, 25. September 2013, steht das wichtige Thema «Sichere Pharmaverpackungen: Wider die Fälschung von Medikamenten» auf dem Programm. Am Donnerstag, 26. September 2013 geht es um «Sicherheit in der Lebensmittelindustrie: Hygienic Design».

13 Chemieprojekte von Schweizer Fachhochschulen ausgezeichnet

In Zusammenarbeit mit den drei Fachhochschulen HES-SO, FHNW und ZHAW verleiht die Schweizerische Chemische Gesellschaft erstmals die SCG FH-Awards und zeichnet damit aussergewöhnliche Leistungen bei der Kooperation zwischen den Fachhochschulen und der Industrie aus. Die drei Kategoriensieger stellen in einem 60 minütigen Symposium die Projekte im ILMAC Forum vor. Alle prämierten Projekte werden zudem am gemeinsamen Stand der SCG und der Fachhochschulen gezeigt.

Starke Partner

Die Schweizerische Chemische Gesellschaft steht der ILMAC seit Gründung als wichtiger Patronatspartner zur Seite. Die SCG engagiert sich aktiv an einem Gemeinschaftsstand, sorgt für spannende Inhalte im ILMAC Forum und verleiht den neu geschaffenen Hochschul-Award sowie den Dr. Max Lüthi-Award.

Mit Endress&Hauser als offiziellem Presenting Partner steht einer der international führenden Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik hinter der ILMAC. Endress+Hauser beschäftigt weltweit über 10'000 Mitarbeiter; davon rund 4'700 in der Region Basel.

ILMAC 2013

Dauer: Dienstag, 24. bis Freitag, 27. September 2013 Öffnungszeiten: Täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr Ort: Messe Basel, Halle 1 Veranstalterin: MCH Messe Schweiz (Basel) AG Turnus: alle 3 Jahre Internet: www.ilmac.ch E-Mail: info @ ilmac.ch Twitter: @ilmac_basel|#ILMAC

ILMAC Medienkonferenz

Dienstag, 24. September 2013, 10.00 - 11.30 Uhr, ILMAC Forum Halle 1.1

