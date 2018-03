AVISO: "Pass egal Wahl" am Dienstag, 24.9., von 15 bis 20 Uhr

Am Dienstag, den 24. September findet von 15.00 bis 20.00 Uhr am

Wiener Minoritenplatz in einem Wahlzelt von SOS Mitmensch die Wahl

für NichtstaatsbürgerInnen - die so genannte "Pass egal Wahl" -

statt. Für 16.30 wird ORF-Star Dirk Stermann zur Stimmabgabe im

Wahlzelt erwartet. Ab 20.00 Uhr werden die abgegebenen Stimmen im

Presseclub Concordia (Bankgasse 8) ausgezählt. Danach wird das

Ergebnis der Wahl bekannt gegeben.



Datum: 24.9.2013, 15:00 - 20:00 Uhr



Ort:

Minoritenplatz, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

SOS Mitmensch

Alexander Pollak

Tel.: 0664 512 09 25

apo @ sosmitmensch.at

www.sosmitmensch.at