Turkcell bringt den Stein in Sachen türkischer Mobilsoftware ins Rollen ...

Istanbul (ots/PRNewswire) - Turkcell , das führende Technologie- und Kommunikationsunternehmen der Türkei, hat sein neues Projekt zur sozialen Verantwortung von Unternehmen mit dem Titel "Entwickler der Zukunft" angekündigt. Ziel des Projektes ist es, die dynamische junge Bevölkerung dabei anzuleiten, Entwickler von Mobilanwendungen und effektive Mitwirkende im stets wachsenden globalen Applikationsmarkt zu werden. Diejenigen, die sich über das Portal http://www.turkcell.com.tr/gelecegiyazanlar ausbilden lassen, werden dazu in der Lage sein, die Dienste von Turkcell zu nutzen, um mobile Anwendungen und Software für Plattformen wie Android, iOS und Windows Phone zu entwickeln, die von Millionen genutzt werden.

Bei der heutigen Pressekonferenz von Turkcell, an der Binali Yildirim, Minister für Verkehr, maritime Angelegenheiten und Kommunikation, teilnahm, beschrieben der Vorsitzende der Behörde für Informationstechnologien und Kommunikation Tayfun Acarer und Turkcells CEO Süreyya Ciliv die Initiative als entscheidenden Schritt für das angestrebte türkische Branchenwachstum in Höhe von 160 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2023.

Turkcells CEO Süreyya Ciliv fuhr fort: "2012 überstieg die Softwareentwicklung der Türkei 2,4 Milliarden TL, während der Export von Software und Dienstleistungen etwa 750 Millionen TL betrug und weltweit 70 Länder erreichte. Währenddessen ist damit zu rechnen, dass die globale Entwicklung von Mobilsoftware bis Ende 2013 25 Milliarden Dollar erreichen und sich innerhalb von fünf bis sechs Jahren verdreifachen wird. Daher ist es für einen nachhaltigen globalen Wettbewerb entscheidend, einen Mehrwert im Bereich mobile Dienste zu schaffen. Lassen Sie uns also gemeinsam Geschichte schreiben und dazu beitragen, dass die Türkei ein Vorreiter bei der Entwicklung mobiler Anwendungen wird und über die weltweit qualifiziertesten Ingenieure verfügt."

"Entwickler der Zukunft" ist:

für alle zugänglich, unabhängig vom aktuellen Wissenstand, und umfasst Ausbildungs-, Entwicklungs- und Beratungsangebote.

Den Softwareentwicklern wird während des gesamten Schulungsprozesses unterstützende Beratung von herausragenden Fachleuten im Bereich Mobilanwendungen geboten.

Diejenigen, die durch erfolgreiche Projekte im Rahmen des Programms "Leistungszertifikate" erhalten, werden bei Beschäftigungsmöglichkeiten bei Turkcell und seiner Infrastruktur von Geschäftspartnern Vorrang haben.

Des Weiteren werden die im Rahmen dieses Projektes entwickelten Anwendungen über Turkcells App-Store T-Market vertrieben werden. Zusätzlich sind monatliche Aktivitäten, Wettbewerbe und Konferenzen in Planung, bei denen sich die Teilnehmer zu unterschiedlichen Anlässen treffen können, um Informationen auszutauschen.

Seit seiner Gründung verfolgt Turkcell immer grössere Ziele und hat durch die Einführung neuester Technologien in der gesamten Türkei für mehr Chancengleichheit gesorgt. Nun verfolgt das Unternehmen mit seinem Projekt "Entwickler der Zukunft" das Ziel, Arbeitsplätze zu schaffen und die Bildungsmöglichkeiten zu erweitern, um das Potential der Türkei im Informationssektor auf internationaler Ebene unter Beweis zu stellen.

ÜBER TURKCELL

Turkcell ist mit 34,7 Millionen Kunden (Stand: 30. Juni 2013) das führende Kommunikations- und Technologieunternehmen der Türkei. Turkcell ist ein führendes regionales Unternehmen. Es ist mit ca. 69,5 Millionen Kunden (Stand: 30. Juni 2013) Marktführer in fünf der neun Länder, in denen es aktiv ist. Das Unternehmen war einer der ersten Betreiber weltweit, die HSPA+ eingeführt haben. Es hat mit der Dual-Carrier-Technologie eine Geschwindigkeit von 43,2 MB/s erreicht und arbeitet stetig daran, seinen Kunden immer die neueste Technologie anbieten zu können. Turkcell Superonline, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Turkcell, ist das einzige Telekommunikationsunternehmen, das türkischen Haushalten Internetverbindungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 1 000 Mbit/s bietet. Die Bevölkerungsabdeckung des Unternehmens (Stand 30. Juni 2013) beträgt 99,35 % im 2G- und 84,43 % im 3G-Netz. Turkcell meldete zum 30. Juni 2013 einen Nettoumsatz von 2,9 Mrd. TRY (1,5 Mrd. USD) mit Gesamtaktiva im Wert von 19,6 Mrd. TRY (10,2 Mrd. USD). Das Unternehmen wird seit Juli 2000 an der NYSE und ISE gehandelt und ist das einzige an der NYSE notierte Unternehmen in der Türkei. Erfahren Sie mehr unter http://www.turkcell.com.tr

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Turkcell Nihat Narin Director of Investor and International Media Relations Tel: +90-212-313-1244 E-Mail: nihat.narin @ turkcell.com.tr Asli Tan International Media Relations Manager Tel: +90-212-313-2682 E-Mail: asli.tan @ turkcell.com.tr investor.relations@turkcell.com.tr

