Darabos zu ATV-Konfrontation: Souveräner Bundeskanzler überzeugte mit den richtigen Zukunftskonzepten

Spindelegger meilenweit von den Bedürfnissen der Menschen entfernt - Faymann der beste Kanzler für das Land

Wien (OTS/SK) - "Bundeskanzler Werner Faymann hat auch in der heutigen TV-Konfrontation einmal mehr bewiesen, dass er die richtigen Konzepte für jene Themen hat, die auch den Menschen am wichtigsten sind", so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos Sonntag Abend zur heutigen ATV-Konfrontation. "Allein schon beim Thema Bildung hat Bundeskanzler Werner Faymann mit seinen Vorschlägen zum Ausbau der Ganztagsschule und der Kinderbetreuungsplätze überzeugt, während VP-Obmann Spindelegger mit seinem 'Weil's immer schon so war'-Kurs meilenweit von der Lebensrealität der Familien und den Bedürfnissen einer modernen Bildungspolitik entfernt ist", so Darabos. "Spindelegger und die ÖVP können oder wollen nicht verstehen, dass Wahlfreiheit heißt, dass es bei Ganztagsschulen und Kinderbetreuung auch ein ordentliches Angebot geben muss." ****

"Auch beim Thema Europa hat der Bundeskanzler überzeugend argumentiert, worum es geht: Jene, die die Krise verursacht haben, sollen auch die Kosten mittragen und eben nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Die Verlängerung der erhöhten Bankenabgabe, die Regulierung der Finanzmärkte und der Kampf für die Finanztransaktionssteuer stünden hierbei im Vordergrund. "Diese Beiträge des Finanzsektors sind notwendig, damit in Europa in Jugendbeschäftigung und in den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit investiert werden kann", so Darabos.

Zudem habe Bundeskanzler Werner Faymann deutlich gemacht, dass es mit der SPÖ keine Eingriffe in die Arbeitnehmerrechte, wie von der ÖVP geplant, geben wird. "Was Spindelegger mit 'Entfesselung' meint, ist inzwischen hinlänglich bekannt: 12 Stunden-Arbeitstag bei weniger Lohn, Aushebelung der Kollektivverträge sowie Lockerung des Kündigungsschutzes für ältere Arbeitnehmer. Diese Vorschläge aus der schwarz-blauen Kopiermaschine würden Österreich massiv schaden. Das braucht Österreich genauso wenig wie einen Kanzler Spindelegger", schloss Darabos. (Schluss) ps/ah

