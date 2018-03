Kopf: Die Deutsche Linke wurde abgewählt - CDU/CSU mit überragendem Vertrauensbeweis

Wien, 22. September 2013 (OTS/ÖVP-PK) - Herzlichst gratuliert hat heute, Sonntag, der Klubobmann der ÖVP Karlheinz Kopf der Deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem Fraktionschef der CDU/CSU Fraktion im Deutschen Bundestag Volker Kauder, zu "einem historischen Wahlsieg ". Die deutschen Wähler hätten damit ein sehr deutliches Signal ausgesendet. "Die Menschen wollen eine seriöse, auf einem klaren Wertefundament verankerte Politik. Sie lehnen Radikalismen sowie leistungs- und eigentumsfeindliche Partei- und Wahlprogramme ab. Allein die Tatsache, dass die bayrische CSU mehr Stimmen auf sich ziehen konnte als die Linke und die Grünen insgesamt spricht Bände", so Kopf. Beachtenswert empfindet der ÖVP-Klubobmann den Anstieg der Wahlbeteiligung bei der heutigen Bundestagswahl, sowie den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. "Ich denke dies ist ein gesellschafts- und demokratiepolitisch sehr positives Signal: die Bürgerinnen und Bürger wollen Politik mitgestalten und sie partizipieren aktiv an der Politik", so Kopf. (Schluss)

