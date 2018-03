Deutschland-Wahl: Rauch gratuliert ÖVP-Schwesterpartei zum Wahlerfolg

Herzliche Gratulation an Angela Merkel - Konservative Wirtschaftspolitik punktet – Linke Schulden- und Steuerpolitik abgestraft - Zeit für einen Kanzlerwechsel in Österreich

Wien, 22. September 2013 (ÖVP-PD) "Im Namen der gesamten ÖVP gratuliere ich der Union und allem voran Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zum fulminanten Erfolg der diesjährigen Wahlen zum deutschen Bundestag", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch angesichts der ersten Hochrechnungen in Deutschland. "Angela Merkel hat gezeigt, worum es ihr geht: Deutschland auf der Überholspur zu halten, mit einem stabilem Euro, einem geeinten Europa und sicheren und zukunftsfähigen Arbeitsplätzen – kurz gesagt: mit dem Spindelegger-Merkel-Kurs. Denn wie die Union setzt sich die ÖVP für ein differenziertes Schulsystem, Kinderbetreuungsgeld, für Wahlfreiheit statt Zwangsverpflichtungen und gegen Familien belastende, neue Steuern ein. Der Wahlsieg macht deutlich: Konservative Wirtschaftspolitik punktet, die Linksparteien wurden deutlich abgestraft." ****

"Die Menschen setzen vor allem in schwierigen Zeiten auf verantwortungsvollen Umgang mit ihrem Steuergeld und bürgerliche Werte. Dazu gehört auch, nicht über seine Verhältnisse zu leben und Ehrlichkeit an den Tag zu legen. Bundeskanzlerin Merkel zeigt vor, wie man es macht: Ein guter Kanzler trifft Entscheidungen, übernimmt Verantwortung und steht zu den Beschlüssen der Bundesregierung. All das vermisse ich bei Faymann, der wie ein Fähnchen im Wind ständig seine Meinung ändert", betont Hannes Rauch, und abschließend: "Faymann hatte seine Chance. Er hat sie nicht genutzt. Es ist jetzt Zeit für einen Wechsel an der Spitze dieses Landes. Es ist Zeit für einen Kanzler Michael Spindelegger!"

