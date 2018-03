FPÖ: Strache: Die Schweiz zeigt es vor - Direkte Demokratie hat immer recht!

Überwältigende Mehrheit der Schweizer hat sich heute für die Beibehaltung der Wehrpflicht ausgesprochen

Wien (OTS) - "Die Eidgenossen machen es zur Stunde vor und Österreich wird hoffentlich bald folgen. An der direkten Demokratie führt kein Weg vorbei, die direkte Demokratie hat immer recht", so FPÖ-Obmann HC Strache in einer Reaktion auf die zahlreichen Initiativen, die heute bei unseren Schweizer Nachbarn zur Debatte stehen.

Neben der Frage zur Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht, für deren Beibehaltung sich eine überwältigende Mehrheit der Schweizer ausgesprochen hat, fand heute im Tessin ebenfalls eine Abstimmung über ein allgemeines Burkaverbot im öffentlichen Raum statt, wobei die Prognosen ebenfalls zeigen, dass sich eine Mehrheit der Kantonalbürger gegen diese frauenfeindliche Totalverhüllung ausspricht.

Der 29. September werde auch eine Abstimmung darüber sein, ob die Österreicherinnen und Österreicher künftig mehr Mitsprache im politischen Entscheidungsprozess bekommen werden oder ob es weiterhin eine Klasse von privilegierten Entscheidungsträgern geben solle. "Die FPÖ garantiert jedenfalls, dass jede Stärkung des freiheitlichen Weges auch eine Stärkung der direkten Demokratie bedeuten wird", so Strache abschließend.

