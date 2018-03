SP-Schicker: Entspannen Sie sich Herr Gudenus!

Wien (OTS/SPW-K) - "Offenbar haben Sie keinen Kritikpunkt an unserem SP-Vorschlag für eine attraktive Fußgängerzone in der Mariahilfer Straße. Somit bestätigen Sie unseren Weg, den wir für die Neugestaltung der Mariahilfer Straße eingeschlagen haben. Wenn es den Oppositionsparteien nur ums populistische Befragen geht, dann kann man als seriöse Stadtpartei ja nur dagegen sein! Und übrigens, Herr Gudenus: über ihren 'ehrenwerten' Herrn Strache stimmen die Österreicherinnen und Österreicher eh am kommenden Sonntag ab. Mehrheit wird er sicher keine bekommen!", so der Wiener SP-Klubchef Rudi Schicker in einer Kurzreplik auf Aussagen der FPÖ.

