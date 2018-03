ORF zu TV-Konfrontationen kommende Woche

Spitzenkandidaten der Regierungsparteien diskutieren am Dienstag, SpitzenkandidatInnen der Opposition am Donnerstag

Wien (OTS) - Der ORF respektiert selbstverständlich, dass die Spitzenkandidaten von SPÖ und ÖVP auf ihre Teilnahme an der Schlussrunde der TV-Diskussionen verzichten wollen.

Dem ORF geht es in der Endphase des Wahlkampfes darum, noch einmal die Themen des Wahlkampfs zusammenzufassen. Traditionell war dies seit vielen Jahren die Schlussrunde: Ein Service für die Bürgerinnen und Bürger, kurz vor der Wahl noch einmal aus erster Hand die Antworten der Politik auf die wichtigsten Fragen zu erhalten. Es geht um das Aufzeigen von Lösungen - und unsere Aufgabe ist eine möglichst umfassende Information über diese Lösungsvorschläge: Am Dienstag im Aufeinandertreffen der Regierungsparteien, am Donnerstag in einer abschließenden Runde der Oppositionsparteien. Ziel des ORF ist es, seinem Publikum eine bestmögliche Entscheidungsgrundlage für die bevorstehenden Wahlen anzubieten.

