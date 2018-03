Korun: Appelliere an Flüchtlinge die Votivkirche zu verlassen und ins Servitenkloster zurück zu kehren

Rückkehr in die Votivkirche droht ihnen und ihren Anliegen zu schaden

Wien (OTS) - "Ich verstehe die Verzweiflung und Angst von Menschen, die Angst vor Verfolgung und viele berechtigte Anliegen haben. Die Rückkehr der Refugees in die Votivkirche droht aber ihrem Anliegen und ihnen selbst zu schaden", stellt Alev Korun, Menschenrechtssprecherin der Grünen, fest.

"Ich schließe mich der Caritas an, die an die Flüchtlinge appellierte, ins Servitenkloster zurück zu kehren, wo sie betreut werden und ein Dach über dem Kopf haben. Eine Eskalation ihrer Situation wäre sowohl für sie als auch für ihre Anliegen - wie kompetente Dolmetscher oder das Recht auf ein faires Asylverfahren -fatal. Wir alle sollten an einer Deeskalation der Lage und einer menschengerechten Lösung arbeiten", so Korun.

