Mikl-Leitner zur Votivkirche: Kein Verständnis für übliche linke und rechte Hetzerei

Hilferuf der Kirche wird Polizei besonnen und konsequent Folge leisten

Wien (OTS) - "Die Aktivisten hinter den Asylwerbern scheinen mittlerweile völlig entrückt zu sein", so Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, "heute bestätigen diese Aktivisten jedenfalls auf traurige Art und Weise, dass ihnen das Schicksal der Asylwerber selber völlig gleichgültig ist. Niemand der es gut mit diesen Menschen meint, würde ihnen raten, nach wie vor die Anerkennung wirtschaftlicher Gründe für Asyl zu verlangen, oder ihnen Hoffnungen machen, dass sie vielleicht doch bleiben können."

"Wer es gut mit diesen Menschen meint, sollte ihnen raten eines der österreichischen Programme zur freiwilligen Heimreise zu nutzen - mit dem sie die Möglichkeit auf einen Neustart im eigenen Land haben. Denn wer diese Chance nicht nutzt, muss zwangsweise abgeschoben werden, sobald Pakistan die individuellen Heimreisezertifikate ausgestellt hat. Und das ist nur eine Frage der Zeit."

"Es scheint nur so, dass für diese linken Aktivisten, der Jux am Demonstrieren über dem persönlichen Schicksal der Betroffenen steht -oder mag es im besten Fall gefährlicher Naivität geschuldet sein. Dass dabei politisch - wie immer - die linke und die rechte Seite versuchen, sich am Rücken der Betroffenen zu profilieren, ist ebenso verantwortungslos, wie gewöhnlich. Dabei ist es auch aufzuklären, warum einzelne Vertreter der rot-grünen Stadtregierung die Stimmung in der Votivkirche auch noch angeheizt haben - anstatt zu deeskalieren. Auch die Rolle der FPÖ ist die übliche: Wenn in Aussendungen bereits wieder alle Asylwerber kriminalisiert werden. Die linke und die rechte Seite versuchen also wie immer Öl ins Feuer zu gießen und die Menschen aufzuhetzen. Von Seiten der SPÖ wird es im Gegensatz dazu, wieder tagelang dauern, bis man sich von Umfragen dazu überzeugen lässt, doch für den Rechtsstaat einzutreten", so Mikl-Leitner.

"Fest steht jedenfalls: Wir können zu Recht stolz darauf sein, dass Österreich für seine humanitäre Tradition auch international große Anerkennung findet - wenn etwa das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) in seinem Bericht 2010 ausdrücklich die Qualität der Asylverfahren in Österreich lobt und als vorbildlich für Europa bezeichnet. Fest steht auch: Dass die Asylwerber selbst keine Schuld an diesem Aktionismus trifft. Es sollten sich nur endlich einmal die Aktivisten im Hintergrund bewusst machen, wie sehr sie mit diesem völlig entrücktem Protest, dem Ansehen der vielen tausenden Asylwerber in Österreich schaden, die nicht die Anerkennung als Wirtschaftsflüchtlinge fordern, sondern Asyl erhielten, weil sie von Tode bedroht waren."

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Hermann Muhr

Pressesprecher der Bundesministerin

Tel.: +43-(0)1-53126-2017

hermann.muhr @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Kompetenzcenter Kommunikation

Pressestelle

+43-(0)1-53 126-2488

pressestelle @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at