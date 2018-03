Darabos: Noch nie so viele TV-Konfrontationen wie im Vorfeld dieser Wahl

Wien (OTS/SK) - Als "absurd" bezeichnet SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos die an SPÖ-Spitzenkandidat Bundeskanzler Werner Faymann gerichteten Vorwürfe der Opposition hinsichtlich seiner Teilnahme an einer ORF-TV-Diskussion am kommenden Donnerstag. "Der Bundeskanzler nimmt seinen Auftrag, die Wählerinnen und Wähler über das Programm der SPÖ zu informieren, sehr ernst: In acht Fernseh-Diskussionen und zahlreichen LeserInnen- und HörerInnendiskussionen verschiedener Tageszeitungen und Radiosender stellte er sich den Fragen von BürgerInnen, Opposition und Koalitionspartner." Noch nie habe es im Vorfeld einer Nationalratswahl so viele Fernsehkonfrontationen gegeben wie heuer, sagt Darabos am Sonntag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) bj/up

