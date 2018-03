Pensionen - Stronach/Lugar: SPÖ täuscht die Wähler

Wien (OTS) - "Karl Blecha kann mit seiner Politikerpension von knapp 15.000 Euro pro Monat leicht von sicheren Pensionen reden. Der Durchschnittsbezug liegt aber bei rund 1.100 Euro. Und selbst die sind in Gefahr, wenn nicht endlich eine nachhaltige Pensionsreform umgesetzt wird", warnt Team Stronach Klubobmann Robert Lugar, der der SPÖ Wählertäuschung vorwirft. Er erinnert, dass schon jetzt der Staat 10 Millionen Euro zuzahlen muss, um die Pensionen zu stützen und Experten vor einem Kollaps des Systems in wenigen Jahren warnen. "Blecha und Faymann agieren scheinheilig, sie streuen am Vorabend der Wahl den Menschen Sand in die Augen", so Lugar.

Gerade der SPÖ-Pensionistenchef habe sein Leben lang üppige Gehälter aus öffentlichen Funktionen eingestreift. Jetzt müssen die Steuerzahler für seine Privilegienpension aufkommen, denn durch eigene Beitragszahlungen habe Blecha diese Luxuspension nicht finanziert. "Beim Pensionskontomodell des Team Stronach wird es rund 15.000 Euro Politikerpension, wie sie Blecha bezieht, dann nicht mehr geben. Wir wollen ein faires, Pensionskonto, das auf die demographischen Entwicklungen Rücksicht nimmt und viele Menschen zum Arbeiten jenseits des 58 Lebensjahres motiviert", erklärt Lugar.

