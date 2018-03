FP-Gudenus: Schicker entlarvt Wiener SPÖ erneut als Drüberfahrer-Partei

Enttäuschung darüber, dass Sozialisten immer noch glauben, alles besser zu wissen als die Bürger

Wien (OTS/fpd) - Die vom SPÖ-Klubchef zugesagte Bürgerbefragung zum rot-grünen Desaster-Projekt Mariahilfer Straße-Neu wird also nicht stattfinden. Das hat Schicker nun bekanntgegeben. "Es ist traurig, wie sehr sich die SPÖ vor den Menschen fürchtet. Egal, ob nun der Herr Faymann, der zuerst groß eine Volksbefragung bei grundlegenden Änderungen der Verfassung verspricht, aber dann von oben herab Milliarden Steuergeld für ausländische Banken und Spekulanten bereitstellt und die Budgethoheit untertänig an Brüssel abgibt, oder die Herren Häupl und Schicker, die zwar Placebo-Befragungen durchführen, aber wenn es wirklich um etwas geht, wie in Sachen Mariahilfer Straße, auf die Bürger pfeifen - die Sozialisten glauben tatsächlich, egal was sie vorher versprochen haben, alles besser zu wissen und die Bürger zwangsbeglücken zu müssen", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Für ihn steht fest: "Wer direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung will, der macht am kommenden Sonntag sein Kreuzerl bei der FPÖ. Es ist höchste Zeit, dass die Wähler und der Ehrenmann Heinz-Christian Strache die abgehobenen roten Bonzen in die Schranken weisen!" (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798