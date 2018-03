Gudenus: Votivkirche ist mittlerweile Symbol für rot-schwarzes Versagen in der Asylpolitik! Räumung muß sofort erfolgen!

Selbsternannte "Refugees" sofort in Schubhaft nehmen - Kriminelle haben jedes Recht auf Schutz in Österreich verloren!

Wien, 22-09-2013 (OTS/FPD) - Die Wiener Votivkirche ist mittlerweile zu einem Symbol für das Versagen von SPÖ und ÖVP in der Asylpolitik geworden. In regelmäßigen Abständen besetzen angeblich Schutzbedürftige öffentliche Plätze oder eben auch die Votivkirche um für ihre selbstgewählte Lebensform zu protestieren. Dass es daneben auch Gesetze gibt, an die sich alle in diesem Land zu halten haben, scheint die Herrschaften nicht weiter zu tangieren, so heute der Klubobmann der Wiener FPÖ, Mag. Johann Gudenus in einer ersten Reaktion.

Die politischen Verantwortlichen schauen dem Treiben indes gespannt zu und sind auch nicht in der Lage endlich für Ordnung und Rechtssicherheit in Wien zu sorgen. Dabei, so Gudenus, sei die Lage recht eindeutig und klar. Für uns haben Kriminelle jedenfalls jedes Recht auf Schutz in Österreich verloren und sind umgehend in Schubhaft zu nehmen. Wenn jetzt, angesichts des nahenden Wahltages, die Erzdiözese Wien die Räumung der Votivkirche mit leiser und verhaltener Stimme fordert, so sei dies nichts weiter als ein durchschaubares Manöver. Wir alle können uns noch an deren Untätigkeit erinnern, als im vergangenen Winter die Besetzung der Kirche von manchen Kirchenvertretern durchaus mit Wohlwollen verfolgt und begleitet wurde. Offenbar will der Bischof jetzt seinen politischen Freunden nicht zur Last werden, so Gudenus.

Abschließend, so Gudenus, sei jedenfalls festzuhalten, daß gerade diese Besetzung der Votivkirche einmal mehr zeige, daß es am 29.09. zu nachhaltigen Veränderungen in der österreichischen Innenpolitik kommen müsse. Nur ein freiheitlicher Innenminister könne offenbar garantieren, daß Recht und Ordnung wieder die Eckpfeiler unseres Gemeinwesens werden, so Gudenus abschließend. (Schluß)

