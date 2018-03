Mitterlehner: ÖIAG-Konzept ist gute Basis für Regierungsverhandlungen

Weiterhin Offenheit für Verbund-Eingliederung, sofern es einen Mehrwert bringt

Wien (OTS/BMWFJ) - Als eine gutes Konzept bezeichnet Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner das für die ÖIAG neu. Es ist seit mehreren Monaten bekannt und entgegen der heutigen Feststellung in einer Tageszeitung ist Mitterlehner, wie auch in den vergangenen Jahren, offen für eine Eingliederung des Verbund in die ÖIAG, sofern es diesem einen Mehrwert bringt. Die konkrete künftige Ausgestaltung der ÖIAG wird in den Regierungsverhandlungen nach der Wahl diskutiert werden.

