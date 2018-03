Haubner zu "ÖIAG Neu": ÖVP-Plan zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes

ÖVP und Wirtschaftsbund kämpfen für Aufwertung der ÖIAG - Klare Rollenteilung zwischen Staat und Unternehmenssteuerung – Wachstumsfonds fördert innovative und wachstumsorientierte KMU

Wien, 22. September 2013 (ÖVP-PK) "Wir wollen die ÖIAG von einer Staatsholding zu einem modernen, professionellen Beteiligungsmanagement entwickeln. Der Wirtschaftsbund hat so ein Modell schon immer forciert. Es ist gut und wichtig, dass ÖVP-Chef Michael Spindelegger und Finanzministerin Maria Fekter nun ein Konzept auf den Tisch legen, das die ÖIAG aufwertet und gleichzeitig den Wirtschaftsstandort attraktiviert. Unser Ziel:

Eine klare Rollenteilung zwischen Staat und Unternehmenssteuerung", verstärkt der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, das ÖVP-Modell im heutigen Kurier. ****

"Durch die Aufwertung der ÖIAG bringen wir die österreichischen Beteiligungen unter ein gemeinsames Dach unter professionelle Führung und verschlanken die Verwaltung. So können wir die ÖIAG zu einem europäischen Best-Practice-Modell für aktives, staatliches Beteiligungsmanagement zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes entwickeln", betont Haubner. Unter einer modernen ÖIAG soll außerdem ein österreichischer Wachstumsfonds mit einem Volumen von 100 Millionen Euro gegründet werden, der gezielt in innovations-und wachstumsorientierte österreichische KMU investiert. Teile der Dividende aus Bundesbeteiligungen sollen dann wieder dem Standort

zu Gute kommen. "So kurbeln wir die Wirtschaft nachhaltig an und stärken den Standort", betont der Wirtschaftsbund-Generalsekretär, und abschließend: "Mit zukunftsorientierten Konzepten wie diesen wird einmal mehr deutlich, wer die Wirtschaftskompetenz in diesem Land hat - die ÖVP mit Michael Spindelegger an der Spitze! Wir wissen, welche Impulse es braucht, damit wir erfolgreiche Unternehmen in Österreich haben, die Arbeitsplätze schaffen und gesundes Wachstum in einem starken Standort erwirtschaften können. Bei Faymann und seiner SPÖ herrschen ausschließlich Stillstand und Themenleere. Es ist höchste Zeit für einen Kanzlerwechsel!"

