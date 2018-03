King of the Kongi Wasserballturnier 2013

Wien (OTS) - Am Samstag, 21.09. besuchte Sportstadtrat Christian Oxonitsch das King of the Kongi Turnier 2013 der Wasserballsektion des Wiener Sport-Clubs im Kongreßbad. Bei Österreichs größtem internationalen Wasserballturnier nehmen 20 Mannschaften von zwölf Vereinen aus acht Nationen teil.

"Es freut mich, dass der Wiener Sport-Club diese internationale Veranstaltung schon das vierte Mal in unserer Stadt organisiert und wünsche allen 200 Spielern viel Erfolg und einen fairen Wettkampf", so Oxonitsch bei der Veranstaltung.

Unter den teilnehmenden Vereinen sind auch die letztjährigen Gewinner im Bewerb der Erwachsenen, der SV Zwickau 04, die KOTK-Frischlinge wie das Team "Podovdnik" aus Moskau. Gemeinsam mit neun weiteren Vereinen spielen sie bis heute Sonntag um 15:00 Uhr um den Titel "King of the Kongi". In drei Bewerben - Erwachsene, U15 und U11 -wird dem Ball nachgejagt, abseits des Spielbeckens bewirten die Nachwuchseltern des WSC die Sportler und ZuseherInnen.

Pressebilder demnächst unter wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Florian Weis

Mediensprecher Stadtrat Christian Oxonitsch

+43 1 4000 81440

Tel.: +43 676 8118 81440

florian.weis @ wien.gv.at

http://www.oxonitsch.at/