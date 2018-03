Glawischnig zu ORF-Elefantenrunde: Faymann und Spindelegger betreiben Demokratieverweigerung

Grüne: Eine Zumutung, Druck auf ORF auszuüben

Wien (OTS) - "Die Ankündigung der Spitzenkandidaten von SPÖ und ÖVP, Werner Faymann und Michael Spindelegger, am kommenden Donnerstag nicht an der ORF-Elefantenrunde teilnehmen zu wollen und die Diskussion mit den Oppositionsparteien zu verweigern, ist nicht nur mutlos, sondern auch eine Einschränkung demokratischer Entscheidungsmöglichkeiten für die BürgerInnen. Für Vranitzky und Schüssel war die Teilnahme noch selbstverständlich, Faymann und Spindelegger entziehen sich dieser vorbildlichen Entscheidungshilfe in Österreich", kritisiert die Grüne Bundessprecherin Eva Glawischnig.

Die ORF-Elefantenrunde ist bei Nationalratswahlen in den letzten 20 Jahren knapp vor der Wahl immer eine wichtige Entscheidungshilfe für die BürgerInnen gewesen, was die stets hohen Einschaltquoten belegen. "Es ist eine Zumutung, dass SPÖ und ÖVP jetzt auch noch versuchen, Druck auf den ORF auszuüben, wie er die Elefantenrunde gestalten soll", kritisiert Glawischnig entsprechende Aussagen in einem Bericht in der heutigen Ausgabe des Kurier, wonach SPÖ und ÖVP dem ORF ausrichten wie er die Sendung zu gestalten hat. "Der ORF hat die Elefantenrunde als Runde der Spitzenkandidatinnen der im Nationalrat vertretenen Parteien seit langem geplant und kommt damit knapp vor der Wahl einem Informationsauftrag als öffentlich-rechtlicher Sender nach, was zu begrüßen ist. Wenn Faymann und Spindelegger jetzt verweigern, daran teilzunehmen, so darf das nicht dazu führen, dass das Format der Sendung von SPÖ und ÖVP in Frage gestellt wird", sagt Glawischnig. "Faymann und Spindelegger werden die Rechnung für ihre Demokratieverweigerung am Wahltag präsentiert bekommen."

