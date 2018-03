FPÖ-Gartelgruber: Keine neuen SPÖ-Vignetten-Varianten

Zusätzliche Vignetten belasten Autofahrer und lösen keine Verkehrsprobleme

Wien (OTS) - "Die von Verkehrsministerin Bures vorgeschlagenen zusätzlichen Halbjahres- und Dreitagesvignetten dienen maximal der Steigerung des Verwaltungsaufwandes und zur Abzocke der Autofahrer", kritisierte heute FPÖ-NAbg. Carmen Gartelgruber den SPÖ-Vorstoß. Durch zusätzliche Vignetten werden sich die anstehenden Probleme, wie zum Beispiel in Kufstein-Süd, nicht lösen lassen.

Es sei zu befürchten, dass die Erweiterung des Vignettenangebots zu massiven Verteuerungen für die Autofahrer führen werde. "Anstatt nach monatelangem Stillstand endlich eine längst überfällige Reparatur des Bundestraßenmautgesetzes in Angriff zu nehmen und damit das Verkehrschaos an vielen neuralgischen Punkten in den Griff zu bekommen, setzt SPÖ-Ministerin Bures auf Autofahrerabzocke", so die Tiroler FPÖ-Abgeordnete abschließend.

