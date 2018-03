Geh einkaufen - das Gute liegt so nah

Das Einkaufsstraßen Festival 2013 knüpfte an den Erfolg des Vorjahres an

Wien (OTS) - Das wechselhafte Wetter tat der Stimmung keinen Abbruch und die gelegentlichen Schauer hielten die Kundinnen und Kunden nicht von den Festivitäten fern. Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, überzeugte sich auf vielen Veranstaltungen von der angebotenen Vielfalt: "Das Festival hat gezeigt, dass sich die Menschen in Wien wohl fühlen und dass sie das Angebot der Kaufleute in ihrem Grätzel gerne annehmen. Am schönsten ist es, gemeinsam zu feiern. Und diese Gelegenheit hat das Festival eindrucksvoll geboten."

Mehr als hundert Preise gab es seit Ende August täglich zur Einstimmung auf das Festival zu gewinnen, mehr als 1000 Menschen haben pro Tag mitgespielt. Bei allen Straßenfesten flanierten viele Schaulustige und Einkaufsfreudige. Dass das Festival schon das zweite Mal gut angenommen wurde, ist eine Bestätigung für die vielen Organisatoren und ehrenamtlich arbeitenden Vereine. Damit erobert sich der Shopping-Event einen Fixplatz im Jahreskalender der Wiener Geschäftsleute.

Einkaufen und informieren

Bei den unterschiedlichen Aktivitäten hatten die Kundinnen und Kunden die Gelegenheit, die Geschäftsleute näher kennenzulernen, sich über Produkte beraten zu lassen sowie über die Aktivitäten von Institutionen wie der Polizei, dem Blindenverein, Sportvereine und vielen mehr zu erfahren. Dadurch konnte das Angebot für die Konsumentinnen und Konsumenten erheblich erweitert und attraktiver gemacht werden.

