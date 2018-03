Bures: Vignetten-Sortiment könnte in Zukunft erweitert werden

Asfinag prüft im Auftrag der Verkehrsministerin 3-Tages-Vignette und Halbjahres-Vignette

Wien (OTS/BMVIT) - Geht es nach den Wünschen von Verkehrsministerin Doris Bures, könnte es in Zukunft neue Vignetten-Varianten für AutobahnbenutzerInnen geben. Im Auftrag der Verkehrsministerin führt die Asfinag derzeit eine repräsentative Umfrage durch, die erheben soll, ob ein Bedarf an alternativen Vignettenvarianten (3-Tages und 6-Monatsvignette) gegeben ist. Konkret werden dabei 1.000 AutofahrerInnen befragt. Die Ergebnisse sollen Mitte Oktober vorliegen. ****

Verkehrsministerin Bures: "Ich lasse für AutofahrerInnen ein neues, bedarfsgerechtes Angebot an Vignetten prüfen. Voraussetzung für die Einführung ist aber auch, dass die neuen Vignetten wirtschaftlich vertretbar sind. Denn mit den Mauterlösen muss die Asfinag den Bau, die Erhaltung und den Betrieb des gesamten Autobahn- und Schnellstraßennetzes finanzieren."

Die 3-Tages-Vignette als Kurzzeit-Variante könnte ein maßgeschneidertes Angebot für ausländische Kurzurlauber sein. Besonders Grenzregionen würden davon profitieren. Aber auch für inländische AutofahrerInnen, die die Autobahn nur sehr selten benutzen, könnte diese Variante attraktiv sein. Von der Halbjahres-Vignette könnten vor allem Menschen profitieren, deren Fahrzeuge auf die Schönwetter-Saison ausgerichtet sind - wie zum Beispiel Cabrio-FahrerInnen oder Motorrad-FahrerInnen.

Hintergrund: Zahlen, Daten, Fakten zur Vignette

* Die Vignetten-Pflicht für PKW und Motorräder auf allen österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen ist seit 1997 im Bundesstraßenmautgesetz verankert.

* Die Einnahmen sind zweckgebunden: Die Asfinag finanziert damit den Bau, die Erhaltung und den Betrieb des gesamten Autobahn- und Schnellstraßennetzes.

* Die Vignette ist ein einfaches und vergleichsweise kostengünstiges System der Bemautung und stößt auch bei den heimischen AutofahrerInnen auf breite Akzeptanz. Über 90 Prozent aller österreichischen AutofahrerInnen haben eine Vignette.

* Die Tarife werden jährlich auf Basis der Inflation angepasst. Derzeit werden Vignetten für 1 Jahr (80,60 EUR), 2-Monate (24,20 EUR) und 10-Tage (8,30 EUR) angeboten.

* Die Preise sind im internationalen Vergleich sehr moderat, was entscheidend zur hohen Akzeptanz des Mautsystems in Österreich beigetragen hat: Zum Vergleich: In Ungarn kostet eine Jahresvignette 145 Euro, in Slowenien 95 Euro.

* Im Jahr 2012 wurden insgesamt 23,6 Mio. Vignetten verkauft (davon rd. 20 Mio. Kurzzeitvignetten). 2012 wurden 383 Mio. EUR (netto) aus den Verkäufen der Vignette eingenommen. Davon 211 Mio. aus Jahresvignetten und 172 Mio. aus Kurzzeitvignetten).

Österreichisches Vignettensystem "Best Practice" in der EU

Die Europäische Kommission hat dem österreichischen Vignettensystem in einer von ihr 2010 beauftragten vergleichenden Studie über die insgesamt sieben existierenden Vignettensysteme innerhalb der EU in fast allen Bewertungskriterien den Status "Best Practice" zuerkannt. (Schluss)

