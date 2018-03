Monat der SeniorInnen: Gaumenfreuden und Wissenswertes im Haus Prater

Wien (OTS) - Das Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) beteiligt sich auch in diesem Jahr aktiv am Wiener Monat der SeniorInnen. Auf speziellen Hausmessen in fünf Pensionisten-Wohnhäusern erwartet die Wiener SeniorInnen diesmal auch viel Wissenswertes über die Frischküche in den Häusern zum Leben. Den Auftakt machte das Haus Prater mit der Eröffnung durch Gesundheits-und Sozialstadträtin Sonja Wehsely und KWP-Geschäftsführerin Gabriele Graumann.

Während des Monats der SeniorInnen (10. September bis 10. Oktober 2013) stehen auch in diesem Jahr die Interessen und Bedürfnisse der älteren WienerInnen im Mittelpunkt. Wieder mit dabei sind auch heuer die Häuser zum Leben, die ihr vielfältiges Leistungsangebot im Rahmen von insgesamt fünf Hausmessen vorstellen. Begeistert von Messe und Markt zeigte sich KWP-Präsidentin Stadträtin Sonja Wehsely: "Die Häuser zum Leben bieten den BewohnerInnen ein breites Leistungsspektrum - Unterhaltung, beste Betreuung und auch Pflege. Die ausgezeichnete Küche ist ein besonderes Highlight. Hier werden täglich abwechslungsreiche Menüs für 8.500 BewohnerInnen zusammengestellt. Die Zufriedenheit der BewohnerInnen ist ein Beweis für die Qualität der Küche und der Produkte."

Feines für den Gaumen

Das Besondere in diesem Jahr: Erstmals bieten BäuerInnen bzw. ProduzentInnen auf kleinen Märkten eine Auswahl ihrer Produkte zur Verkostung und großteils zum Verkauf an. Unter dem Slogan "Zurück zum Produkt" wird dabei den regionalen, saisonalen und biologischen Lebensmitteln Aufmerksamkeit geschenkt, die in den Frischküchen des KWP täglich verarbeitet werden.

Die erste KWP-Hausmesse fand am 20. September 2013 im Haus Prater statt. Dort konnten die BewohnerInnen und Gäste etwa geräucherte Süßwasserfische und Heringssalate, Bio-Obst und -Gemüse und Bio-Cafe verköstigen. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich auch die Stände der Weingüter Gmeinböck und Bauer.

Die informativen Märkte zeigen gut, woher die Lebensmittel in den Häusern zum Leben tatsächlich kommen. Die BewohnerInnen bzw. die Gäste bekommen so einen guten Einblick von der hohen Qualität und der Frische der in den Häusern verwendeten Lebensmittel. Gerade für SeniorInnen ist eine ausgewogene und vielfältige Ernährung wichtig, um fit und vital zu bleiben.

"Nachhaltigkeit und Frischküche sind im KWP nicht nur Schlagworte, sondern gelebte Realität. In den Häusern zum Leben bereiten wir täglich 36.000 Mahlzeiten zu. Aufgrund der großen Mengen an Lebensmittel, die wir einkaufen, trägt das KWP natürlich eine besondere Verantwortung. Durch unseren nachhaltigen Weg in der Lebensmittelbeschaffung, der vermehrt auf Regionalität und Saisonaliät setzt, erhalten und fördern wir unsere Bauern der Umgebung. Zudem schützen wir die Umwelt, nicht zuletzt auch durch kürzere Transportwege", zeigte sich auch KWP-Geschäftsführerin Gabriele Graumann über die Präsentation "ihrer" LieferantInnen erfreut.

Viele Informationen für Wiener SeniorInnen

Neben dem kulinarischen Angebot locken auch die viele Informationen zur KWP-Hausmesse. So gibt es Vorträge zum Leistungsangebot des KWP sowie der Frischküche und umfangreiche Beratung durch den Fonds Soziales Wien (FSW).

Zu dieser Meldung stehen unter www.wien.gv.at/pressebilder zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Heike Warmuth

Pressesprecherin Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

Telefon: 01/313 99 DW 170 231

Mobil: 0676/83 250 247

E-Mail: heike.warmuth @ kwp.at

www.haeuser-zum-leben.com



Johann Baumgartner

Mediensprecher Stadträtin Mag.a Sonja Wehsely

Telefon: +43 1 4000 81238

Mobil: +43 676 8118 69549

E-Mail: johann.baumgartner @ wien.gv.at