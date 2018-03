Rauch: "ÖIAG Neu" gibt Startschuss für moderne Verwaltung

Mut zu modernem Staatsmanagement

Wien, 22. September 2013 (ÖVP-PD) "Die ÖVP hat die besseren Ideen für die Zukunft unseres Landes. Ideen, die Österreichs Verwaltung in eine moderne Zukunft führen", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zum ÖVP-Konzept einer "ÖIAG Neu". Das von ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger und Finanzministerin Maria Fekter vorgestellte Konzept sieht vor, sämtliche Bundesbeteiligungen zu bündeln und damit aus den ministeriellen Korsetten zu holen. "So schaffen wir ein professionelles

Management, um gemeinsame Zielvorgaben umzusetzen und mehr Erträge zu erwirtschaften", stellt der ÖVP-Generalsekretär zum Bericht des "Kurier" klar. Das macht das Beteiligungsmanagement dynamischer und die österreichischen Beteiligungen zukunftsfit. "Auf Basis einer modernen Staatsholding können wir aufeinander abgestimmte Strategien entwickeln, was wir in den nächsten zehn Jahren erreichen wollen. Das wäre auch im Hinblick auf die ÖBB eine längst notwendige Maßnahme", betont Rauch, und abschließend: "Ein guter Kanzler setzt sich für Lösungen ein, die Österreich modernisieren und in Zukunft wettbewerbsfähig machen. Ein guter Kanzler kurbelt die Wirtschaft an und schafft Arbeitsplätze. Die Mutlosigkeit Faymanns hingegen bremst die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs und gefährdet Arbeitsplätze durch seine wirtschaftsfeindlichen Rufe nach neuen Steuern. Es wird daher höchste Zeit für einen neuen Aufbruch. Es ist Zeit für einen Kanzlerwechsel." ***

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp,

www.facebook.com/hannes.rauch, www.twitter.com/hannes_rauch