Rücksicht hat Vorrang: Wiener Linien ziehen erste positive Wochenbilanz

Rund 4.000 Hinweise auf rücksichtsvolleres Verhalten in erster Kampagnenwoche

Wien (OTS) - Seit Montag, 16. September weisen die Wiener Linien ihre Fahrgäste im Rahmen der "Rücksicht hat Vorrang"-Kampagne auf rücksichtsvolleres Verhalten hin. Rund 4.000 Mal haben Wiener-Linien-MitarbeiterInnen binnen einer Woche das Gespräch gesucht. Die Rückmeldungen der Fahrgäste auf die Kampagne sind durchwegs positiv. Die rund 200 MitarbeiterInnen, die täglich im Netz unterwegs sind und die MitarbeiterInnen des Kundendiensts erhalten zahlreiche Rückmeldungen und Anmerkungen von Fahrgästen, die die Initiative der Wiener Linien für ein besseres Miteinander gutheißen.

Die meisten Hinweise tätigten die Öffi-MitarbeiterInnen in der ersten von drei Kampagnenwochen zu Hunden, die ohne Beißkorb oder Leine unterwegs waren, Essen von stark riechenden Speisen und Zeitungen bzw. Müll, der in den Fahrzeugen zurückgelassen wurde. Aus Sicherheitsgründen verboten und ebenso häufig angesprochen wurde die Mitnahme von Fahrrädern zu den Stoßzeiten, das Fahren von Rollern oder Skateboards im Stationsbereich und das Rauchen in den Stationen oder Fahrzeugen.

Gemeinsam für saubere Öffis Auch Fahrgäste können sich selbst für ein angenehmeres Miteinander einbringen. KundInnen, denen eine Verschmutzung in Fahrzeugen oder Anlagen der Wiener Linien auffällt, können diese telefonisch unter 01/7909-100 melden. Wer sich auch optisch solidarisch zeigen möchte, holt sich gratis seinen "Rücksicht hat Vorrang"-Button in einer der Wiener-Linien-Infostellen ab.

Hohe Zugriffszahlen auf Blog und Online-Gewinnspiel Auch Online setzen sich die Wiener Linien mit hintergründigen Blog-Beiträgen und einem speziellen Online-Gewinnspiel mit den Hausordnungsthemen auseinander. Über 21.000 tägliche Zugriffe verzeichnete der Wiener-Linien-Blog blog.wienerlinien.at in den letzten Tagen und sorgte damit auch für viele TeilnehmerInnen beim Online-Gewinnspiel, bei dem es attraktive Preise zu gewinnen gibt.

