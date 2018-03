TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Leistungsklasse null?", von Mario Zenhäusern, Ausgabe vom 22. September 2013

Es benötigt auch in Zukunft sonderpädagogische Schulformen, weil nicht jedes Kind für die Integration in eine Regelschule geeignet ist.

Innsbruck (OTS) - Die Abschaffung der Sonderschulen ist falsch, weil es Kinder gibt, die mehr brauchen, als ihnen die Regelschule bietet.

Derzeit wird in Tirol wieder heftig über die Sinnhaftigkeit der Sonderschulen debattiert. Inklusion ist dabei für viele eine Art Zauberwort, das sämtliche Probleme auf einen Schlag beseitigt. Aber tut es das wirklich?

Es ist unbestritten, dass Sonderschulen heute viel zu oft der Abschiebung von Kindern dienen, die entweder verhaltensauffällig oder sprachlich nicht in der Lage sind, dem Unterricht zu folgen. Keine Frage: Diese Kinder gehören nicht in eine Sonderschule, sondern lediglich gefördert.

Daraus zu schließen, dass es überhaupt keine sonderpädagogischen Einrichtungen mehr braucht, weil jedes Kind in den Regelschulalltag integriert werden kann, ist der falsche Ansatz. Ja, es gibt Kinder mit intellektueller Benachteiligung oder körperlicher bzw. geistiger Behinderung, denen die Gemeinschaft der Regelklasse guttut und die im Umkehrschluss auch der Gemeinschaft guttun. Aber, und das wird in der Inklusions-Debatte tunlichst verschwiegen, es gibt eben auch Kinder, die nicht von einer Integration profitieren. Schwerst- und Mehrfachbehinderte, die eine Betreuung rund um die Uhr benötigen, die sich nicht oder nur schwer artikulieren können, haben definitiv mehr davon, wenn sie in einer sonderpädagogischen Schulform entsprechend ihren Neigungen und Fähigkeiten gefördert werden. In der auf Leistung getrimmten Regelschule verkommen die Versuche, sie zu integrieren, allzuleicht zur Bildung einer Leistungsgruppe null.

Die Sonderschulen gehören von Grund auf neu organisiert, ja. Und sie gehören endlich davon erlöst, als Aufbewahrungsstätten für Kinder mit Migrationshintergrund missbraucht zu werden. Gleichzeitig braucht es aber auch in Zukunft Platz für jene, die nicht in dieses System passen, weil sie mehr Zuwendung benötigen als andere.

