ÖSTERREICH: Bures plant zwei neue Vignetten

Halbjahres- und 3-Tage-Variante - Asfinag befragt Autofahrer

Wien (OTS) - Die Autofahrer könnten künftig von zwei neuen Vignetten-Arten profitieren - dies kündigt Verkehrsministerin Doris Bures jetzt in ÖSTERREICH (Sonntagsausgabe) an: "Ich lasse für AutofahrerInnen ein neues, bedarfsgerechtes Angebot an Vignetten prüfen."

Konkret werden auf Weisung der SPÖ-Politikerin derzeit 1.000 Autofahrer befragt, ob sie zusätzlich zu den bestehenden drei Varianten Bedarf an einer Halbjahres-Vignette (interessant etwa für Cabrio-Besitzer) und eine 3-Tages-Vignette (für Kurz-Urlauber) hätten.

Derzeit gibt es Vignetten für 10 Tage, zwei Monate und ein Jahr. Erst müsse die Asfinag aber die Wirtschaftlichkeit der beiden neuen Varianten prüfen, so Bures: "Mit den Mauterlösen muss die Asfinag Bau, Erhaltung und Betrieb des Autobahn- und Schnellstraßennetzes finanzieren."

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

Tel.: (01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at