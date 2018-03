SPÖ-Bundesgeschäftsstelle ersucht ORF um korrekte Ankündigung der Diskussionsrunde am 26.9.

Wien (OTS/SK) - Obwohl der ORF bereits mehrfach und eindeutig vonseiten der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle bezüglich der ORF-Diskussionsrunde, die am Donnerstag nächster Woche stattfinden wird, informiert wurde, wird noch immer anderslautend berichtet. Die SPÖ-Bundesgeschäftsstelle hat nie eine Teilnahme von Bundeskanzler Werner Faymann zugesagt, sondern im Gegenteil mehrfach und eindeutig erklärt, dass es eine solche nicht geben wird. Weiters stellt die SPÖ-Bundesgeschäftsstelle fest, dass diese Informationen bereits im Juni dieses Jahres an den ORF ergangen sind. Die SPÖ-Bundesgeschäftsstelle ersucht daher den ORF, die Berichterstattung so zu gestalten, dass die Öffentlichkeit korrekt informiert wird. (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum