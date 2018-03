Bundeskanzler Werner Faymann: "Der Mensch soll auch in Zukunft im Mittelpunkt der Politik stehen"

Reichstes Prozent der Bevölkerung soll Beitrag leisten, damit Kluft zwischen Arm und Reich nicht auseinandergeht - Wenn es den Menschen gut geht, geht es der Wirtschaft gut

Amstetten (OTS/SK) - Am Hautplatz von Amstetten betonte Bundeskanzler Werner Faymann am Samstag im Verbund mit Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek und der Nationalratsabgeordneten Ulrike Königsberger-Ludwig die Wichtigkeit von sozialer Sicherheit, von einem guten Wirtschaftsstandort, einer guten Ausbildung sowie einer sicheren und qualitativ hervorragenden Gesundheitsversorgung für alle Österreicherinnen und Österreicher. Auch die Forderung nach einem Mindesteinkommen von 1.500 Euro brutto war wesentlicher Bestandteil der programmatischen Rede des Kanzlers. "In Österreich soll in der Politik auch in Zukunft der Mensch im Mittelpunkt stehen", betonte Faymann. ****

"Wir wollen die Zukunft des Landes in Richtung Arbeitnehmer, Beschäftigung und sichere Pensionen gestalten, und nicht jene Fehler wiederholen, die man in anderen Ländern so deutlich sieht - und wie es in Österreich unter Schwarz-Blau geschehen ist", akzentuierte der Bundeskanzler gleich zu Beginn seiner Rede und appellierte in diesem Sinne an die Anwesenden, am 29. September die Stimme für die SPÖ abzugeben.

"Wenn es den Menschen gut geht, geht es der Wirtschaft gut, und nicht umgekehrt", stellte Bundeskanzler Faymann fest. "Die Menschen in Österreich sind fleißig und arbeiten viel, aber wir müssen dafür sorgen, dass Vermögen in Österreich gerecht verteilt wird, und dass alle etwas davon haben, um die soziale Sicherheit des Landes weiterhin erhalten zu können. Das oberste Prozent besitzt in Österreich 450 Milliarden Euro an Vermögen, und auch diese profitieren von der sozialen Sicherheit in Österreich. Ich will, dass jene einen entsprechenden Beitrag dazu leisten und nicht, dass die Kluft zwischen arm und reich weiter auseinandergeht", unterstrich der Bundeskanzler unter Beifall der Menge.

"Ich möchte eine gute Ausbildung für Kinder, unabhängig vom Gehalt der Eltern. Ich möchte, dass Jugendliche eine Beschäftigung finden, damit sie sich im Leben behaupten können und eine Gesundheitsversorgung, die ausreichend ist, auch ohne sich privat versichern zu müssen", sagte der Bundeskanzler.

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek will einen Kindergartenplatz für jeden, der diesen beansprucht, garantieren und forderte ein Mindesteinkommen von 1.500 Euro brutto, für alle jene welche Vollzeitbeschäftigt sind. Die niederösterreichische Spitzenkandidatin ruft in dem Zusammenhang dazu auf "zusammenzuhalten, und am 29. September Werner Faymann zu wählen". Einen 12-Stunden-Arbeitstag lehnte die Ministerin vehement ab: "Überstunden sollen rechtmäßig abgegolten werden."

In puncto Wohnen spricht die Ministerin die von der SPÖ durchgesetzten Projekte in St.Pölten und Gmünd an, wo leistbares Wohnen für junge Menschen bereits garantiert werden kann: "Hier muss man auch in Zukunft anknüpfen." Weiters fordert die Ministerin, besonders in Niederösterreich, die Einführung der Zweckbindung für Wohnbaugelder, "damit diese wieder für Wohnen verwendet werden. Ich will auch dass Eltern sich keine Sorgen über Nachhilfekosten und Kinderbetreuung machen müssen und ein ausreichendes Angebot von Ganztagsschulen in Österreich schaffen." Abschließend garantierte die Ministerin, dass die SPÖ "gemeinsam rennen, reden und überzeugen wird, damit wir neuerlich den Bundeskanzler Werner Faymann in Österreich haben." (Schluss) dm/up

