Das war die LAJUNA 2013

Tausende Jugendliche nahmen bei Veranstaltungen an 50 Locations in ganz Wien teil

Wien (OTS) - Tausende Jugendliche beteiligten sich gestern in ganz Wien an LAJUNA - der Langen Nacht der Jugendarbeit. Jugendstadtrat Christian Oxonitsch besuchte den Hip-Hop-Tanzbattle im Jugendtreff Donaustadt und den Disco- und Ballspiel-Abend im Jugendzentrum Rennbahnweg. "Es ist großartig wie viele Jugendliche heute Abend zu den Veranstaltungen kommen. Viele haben sich sehr engagiert und geholfen die einzelnen Aktionen zu organisieren. Die Stadt investiert viel in junge Menschen und es ist schön zu sehen, dass sich die Arbeit bezahlt macht und unsere Angebote so gut angenommen werden", so Oxonitsch. Die Jugendlichen konnten sich bei den Events beteiligen, diskutieren, ihr Können bei sportlichen Wettbewerben zeigen oder ihre Wünsche und Anlegen präsentieren. Unter den Gästen waren auch Jugend- & Lehrlingssprecher GR Christoph Peschek, die Obfrau des Vereins Wiener Jugendzentren GRin Tanja Wehsely und der Wiener Landesjugendreferent Karl Ceplak.

50 Locations mit eigenem Programm.

Die VHS Wien war in der Langen Nacht der Jugendarbeit mit einem abwechslungsreichen Programm an verschiedenen Standorten dabei. Der thematische Bogen spannte sich von "Jobcoaching" und den Chancen Jugendlicher am Arbeitsmarkt über eine "Reise durch die Nacht" im Planetarium Wien bis zu Fakten und Hintergründen der Mondlandungen in der Urania Sternwarte.

Für jede und jeden was dabei

In zahlreichen Parks fanden Konzerte und Workshops statt. Wiener Lehrlinge rockten gemeinsam mit anderen beim Beatboxing, DJing, Freestyle, Breakdance unter dem Motto "Move it [on stage]" den Auer-Welsbach-Park und für die Gäste gab es neben dem Bühnenauftritt ein Buffet, Tattoos, Go-Kart, Basketball, Volleyball und Kreatives zum Mitmachen.

Nur wer wählt, redet mit!

Unter dem Motto "Vote for your Party" lud der Verein Wiener Jugendzentren heuer an zahlreichen Plätzen, in Parks und Jugendtreffs zu "Spaß, Information und Diskussion in einer Nacht". Und auch bei vielen anderen Events gab es für die Jugendlichen, die heuer erstmals wahlberechtigt sind, Informationen zur Wahl und den Programmen der Parteien. Vielerorts wurden Probewahlen sowie Diskussionen mit Vertreterinnen und Vertretern der wahlwerbenden Parteien abgehalten, an denen sich die Besucherinnen und Besucher aktiv beteiligten und ihre Meinung zu verschiedenen Themen kundgaben.

"Ich bin stolz, wie sehr sich Wiener Jugendliche für ihre Anliegen, aber auch für wichtige gesellschaftspolitische Themen engagieren", so Oxonitsch. "Ich möchte bei dieser Gelegenheit allen Beteiligten herzlich für ihren Einsatz danken, Wien hat da im internationalen Vergleich in puncto Jugendbetreuung eine Vorreiterrolle!", so Oxonitsch abschließend über das Gelingen der fünften Langen Nacht der Jugendarbeit.

Pressebilder demnächst unter wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Florian Weis

Mediensprecher Stadtrat Christian Oxonitsch

+43 1 4000 81440

Tel.: +43 676 8118 81440

florian.weis @ wien.gv.at

http://www.oxonitsch.at/